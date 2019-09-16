السودان.. إحالة قيادات في الجيش إلى التقاعد

أقال رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان عبدالفتاح البرهان عددا من ضباط الجيش، من بينهم قادة من وحدات الجيش المختلفة في القوات البرية والبحرية والجوية.

وقالت وكالة الأنباء السودانية إن البرهات أصدر قرارات تم بموجبها "ترقية عدد من الضباط في الرتب المختلفة للرتبة الأعلى وإحالة عدد آخر إلى التقاعد".

وكشفت وسائل إعلام سودانية أن من بين أبرز المحالين على التقاعد قائد المدرعات اللواء شكرت الله، إلى جانب كبير “الياوران" في القصر الجمهوري، وقائد قوات حرس الرئيس المعزول عمر البشير، اللواء سيف الدين.