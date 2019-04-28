السودان.. إرجاء اجتماع المجلس العسكري و'الحرية والتغيير'

تأجل لقاء كان من المزمع عقده الأحد بين المجلس العسكري الانتقالي السوداني وقوى إعلان الحرية والتغيير إلى الاثنين، حسب ما أفاد به مراسل "الحرة" في الخرطوم.

ويخوض الطرفان محادثات حول تشكيل مجلس انتقالي مشترك بين المدنيين والعسكريين لإدارة البلاد بعدما أطاح المجلس العسكري بالرئيس السابق عمر البشير بعد أشهر من التظاهرات الحاشدة المطالبة برحيله.

وكان مصدران مطلعان على المحادثات قالا لـ "الحرة" السبت إن المجلس العسكري وافق في اجتماع أول مع القوى المعارضة على تشكيل مجلس سيادي مختلط بين العسكريين والمدنيين، لكن ما زال هناك خلاف حول نسبة تمثيل كل طرف.

وتريد جماعات المعارضة والمحتجون الذين يواصلون اعتصامهم خارج مقر وزارة الدفاع تشكيل مجلس انتقالي يقوده مدنيون ويضم ممثلين عن الجيش.