السودان.. إضراب عام والبشير يعد بالإصلاح

أكد الرئيس السوداني عمر البشير الإثنين"استمرار الدولة في إجراء إصلاحات اقتصادية توفر للمواطنين حياة كريمة" فيما بدأ إضراب عام في إطار موجة احتجاجات تشهدها البلاد منذ أن رفعت الحكومة أسعار الخبز.

ودعا البشير في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء السودانية الرسمية المواطنين إلى "عدم الالتفات لمروجي الشائعات والحذر من الاستجابة لمحاولات زرع الإحباط".

ووعد الرئيس السوداني، لدى لقائه بهيئة قيادة جهاز الأمن والمخابرات الوطني، "بإجراءات حقيقية تعيد ثقة المواطنين في القطاع المصرفي".

في غضون ذلك، لبت عدة قطاعات الدعوة إلى الإضراب العام التي أطلقها الأحد "تجمع المهنيين السودانيين"، في حين خرجت تظاهرات حتى وقت متأخر من ليل الأحد في عدة مدن، ولا سيما أم درمان.

وتجددت الاحتجاجات في ولاية الجزيرة التي تترقب زيارة للبشير الثلاثاء.

وقال شاهد عيان من مدينة المناقل، جنوب الخرطوم، إن العشرات من طلاب الجامعة ساروا في تظاهرة وهم يهتفون "الشعب يريد إسقاط النظام" وإن الشرطة فرقتهم باستخدام الهراوات.

وشهدت مدينة رفاعه، جنوب الخرطوم، تظاهر عشرات الطلاب الذين أغلقوا الطرق وأحرقوا إطارات السيارات.

وقال "تجمع المهنيين السودانيين" في بيان أصدره الإثنين إنه قرر تسيير تظاهرة الثلاثاء إلى القصر الجمهوري "لتسليم مذكرة لرئاسة الجمهورية تطالب بتنحي الرئيس فورا عن السلطة استجابة لرغبة الشعب السوداني وحقنا للدماء".

وأضاف البيان أن التجمع يقترح، إذا وافق البشير على التنحي، أن "تتشكل حكومة انتقالية ذات كفاءات وبمهام محددة ذات صبغة توافقية بين أطياف المجتمع السوداني".

يذكر أن قرار الحكومة زيادة أسعار الخبز ثلاثة أضعاف أدى إلى خروج المظاهرات للشوارع بعد احتجاجات على استحياء في بعض الجامعات والقرى.

وبدأت الاحتجاجات على ارتفاع أسعار الخبز في مدينتي بورتسودان شرقي البلاد وعطبره شماليها وامتدت إلى مدن أخرى بينها الخرطوم.