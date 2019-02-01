إطلاق الغاز على محتجين في السودان

أطلقت الشرطة السودانية الغاز المسيل للدموع على مصلين بينما كانوا يغادرون مسجدا في مدينة أم درمان عقب صلاة الجمعة وهم يهتفون "حرية حرية" في احتجاج ضد الحكومة، بحسب شهود عيان.

ودأب المحتجون على الخروج في تظاهرات عقب الصلاة في المسجد الذي يديره حزب الأمة المعارض في أم درمان منذ أن أعلن زعيمه رئيس الوزراء السابق الصادق المهدي تأييده لحركة الاحتجاجات.

وقال شاهد عيان إن المحتجين "هتفوا كذلك بشعار حرية، سلام، عدالة" الذي يطلقه المحتجون منذ اندلاع التظاهرات في كانون الأول/ديسمبر ضد حكم الرئيس عمر البشير المستمر منذ ثلاثة عقود.

وتنامت التظاهرات المطلبية لتتحول إلى احتجاجات مناهضة للحكومة تطالب البشير بالتنحّي.

وذكر مسؤولون أن التظاهرات أدت إلى مقتل 30 شخصا بينما تقول جماعات حقوقية إن عدد القتلى يزيد على 50 شخصا بينهم أطفال وعاملون في القطاع الطبي، منذ اندلاع الاحتجاجات في 19 كانون الأول/ديسمبر.