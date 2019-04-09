مصادر لـ 'الحرة': مقتل جنديين قرب قيادة الجيش بالخرطوم

قتل جنديان على الأقل الثلاثاء في إطلاق نار بمحيط قيادة الجيش السوداني في العاصمة الخرطوم حيث يعتصم محتجون يطالبون بتنحي الرئيس عمر البشير، حسب ما أفادت به مصادر لـ "الحرة".

وكان شهود عيان قالوا في وقت سابق الثلاثاء إن دوي إطلاق نار سمع في محيط القيادة العامة للجيش.

وأضاف شهود العيان أن إطلاق النار وكذلك الغاز المسيل للدموع جاء من اتجاه تمركز قوات تابعة لجهاز الأمن.

وقال تجمع المهنيين السودانيين، المنظم الرئيسي للاحتجاجات ضد البشير، إن ما حدث هو "محاولة جديدة فاشلة لتفريق الاعتصام بقوة السلاح".

وأوضح أن ميليشيات النظام أطلقت "الرصاص والسلاح الثقيل ومئات من قنابل الغاز المسيل للدموع".