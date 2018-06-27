بعد إلغاء الإعدام.. محامي السودانية نورا يطلب حمايتها

لا يزال ناشطون يعتبرون إلغاء حكم الإعدام الذي صدر بحق الفتاة السودانية نورا حسين واستبداله بالسجن خمس سنوات، "ظالما"، بينما يطالب عادل الإمام محامي الفتاة السودانية بحمايتها بعدما توعد والد القتيل بالثأر.

المحكمة أيضا قضت بأن تدفع نورا تعويضا لأهل القتيل تبلغ قيمته 337 ألف جنيه سوداني (نحو 18 ألف دولار أميركي).

وشهد هاشتاغ #العدالة_لنورا الذي احتل مكانة بارزة بعد الحكم تفاعلا كبيرا، وسط إشارة المغردين إلى أنه لم يكن هناك جدوى للقضية من الأساس.

وكانت نورا قد أدينت الشهر الماضي بقتل زوجها الذي قالت إنه اغتصبها بعد ما أجبرها والدها على الاقتران به عندما كانت في سن الـ16.