السودان.. إلغاء حكم إعدام نورا حسين

ألغت محكمة استئناف سودانية حكم الإعدام الصادر بحق نورا حسين، واستبدلته بالسجن لمدة خمس سنوات على خلفية قضية مقتل زوجها، حسب ما أكد المحامي عادل الإمام، عضو فريق الدفاع عن نورا لـ"موقع الحرة".

وذكرت صفحة "العدالة لنورا" على فيسبوك أن مدة السجن ستحتسب من تاريخ دخول نورا السجن في الثالث من آيار/مايو 2017.

وكانت نورا قد أدينت الشهر الماضي بقتل زوجها الذي قالت إنه اغتصبها بعد ما أجبرها والدها على الاقتران به عندما كانت في سن الـ16.

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وواجه قرار المحكمة الابتدائية انتقادات وإدانات دولية من الأمم المتحدة ومجموعات حقوقية، وأطلق ناشطون حملة للتضامن مع نورا على مواقع التواصل الاجتماعي مع هاشتاغ "العدالة لنورا" واستبدلوا صور صفحاتهم الشخصية برسم باللون الأبيض لإظهار تضامنهم معها.

وقضت المحكمة أيضا على نورا بدفع دية قيمتها 337 ألف جنيه سوداني (نحو 18 ألف دولار أميركي).