السودان.. إطلاق سراح معارضين

أطلقت السلطات السودانية الجمعة سراح ستة من قادة المعارضة كانت قد اعتقلتهم قبيل مشاركتهم في التظاهرات التي شهدتها الخرطوم الخميس.

وقال مراسل الحرة إن جميع الذين أطلق سراحهم الجمعة ينتمون لحزب الأمة المعارض ومن بينهم نائبة رئيس الحزب مريم الصادق المهدي.

وانتقدت المهدي إجراءات السلطات السودانية المتمثلة بإطلاق سراح بعض المعتقلين والإبقاء على آخرين ووصفته بأنه "يمثل سياسة فرق تسد التي تنتهجها الحكومة".

وأشارت إلى أن قوى المعارضة عازمة على المضي قدما نحو "تحقيق الأهداف والغايات التي تلبي تطلعات الشعب".

وأصدرت ثلاث قوى معارضة هي تجمع المهنيين السودانيين ونداء السودان والإجماع الوطني بيانا مشتركا رفضت فيه اعتقال قادة المعارضة وقالت إن هذه الإجراءات لن تجعلها تتراجع.

وأعلنت هذه القوى جدولا جديدا للتظاهرات الأسبوع المقبل يبدأ اعتبارا من الجمعة عبر تنظيم تظاهرات واعتصامات ليلية في أحياء العاصمة ومدن الولايات.