اعتقال مسؤولين سابقين في السودان

أفادت مصادر موثوقة لمراسلة "راديو سوا" في الخرطوم باعتقال السلطات السودانية كلا من محمد عثمان كبر وحسبو محمد عبد الرحمن النائبين السابقين للرئيس المعزول عمر البشير.

وأوضحت المصادر أن الرجلين نقلا إلى سجن كوبر شديد التحصين، حيث البشير محتجز.

وتأتي عملية الاعتقال في ظل حملة ضد الفساد أطلقها المجلس الانتقالي العسكري الحاكم.

ووجه النائب العام المكلف مولانا الوليد سيد أحمد محمود نيابة مخالفات الأراضي ببدء التحري في كل العقارات الخاصة بالمسؤولين السابقين وأسرهم.

وطالت حملة الاعتقالات عددا من رموز نظام البشير من أمثال نافع علي نافع وعلي عثمان محمد طه وأحمد هارون وعوض الجاز، حسب ما أفادت به وسائل إعلام سودانية.

وكان رئيس المجلس العسكري الحاكم الفريق أول ركن عبد الفتاح هارون، قد أكد في مقابلة تلفزيونية العثور على مبالغ مالية ضخمة في المقر السابق لسكن البشير تتجاوز 100 مليون دولار، نقل بعدها إلى سجن كوبر.