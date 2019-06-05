Accessibility links

logo-header-elsh logo-header-mag logo-header-saw logo-header-ryv
سابق لاحق
عاجل
أخبار

السودان.. اعتقال ياسر عرمان

نائب رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان- قطاع الشمال، ياسر عرمان في المنتصف

عرض التعليقات

اعتقلت قوات أمنية سودانية القيادي السوداني المعارض، ونائب رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان (قطاع الشمال) ياسر عرمان.

وذكرت مصادر في المعارضة أن قوات من الدعم السريع وجهاز الأمن اقتادت عرمان إلى مكان مجهول.

وكان العرمان قد كشف عن رسائل من المجلس العسكري السوداني تطالبه بمغادرة البلاد.

/**/ /**/ /**/ نائب رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان- قطاع الشمال، ياسر عرمان في المنتصف
على صلة

عرمان يرفض مغادرة السودان

والحركة الشعبية هي حركة مسلحة تقاتل الحكومة السودانية في ولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان منذ عام 2011.

وعاد عرمان إلى السودان قبيل أيام، بعد الإطاحة بنظام الرئيس السابق عمر البشير الذي أصدره ضده حكما غيابيا بالإعدام.

تعليقات فيسبوك

عودة للأعلى
XS
SM
MD
LG