السودان.. إقالة وكيل وزارة الإعلام

أقال المجلس العسكري الانتقالي في السودان الجمعة عبد الماجد هارون من منصب وكيل وزارة الإعلام، بعد ساعات من رفض صحافيين سودانيين تعيينه بهذا المنصب باعتباره من رموز نظام الرئيس المخلوع عمر البشير.

ونقلت صحيفة "الجريدة" المحلية عن رئيس المجلس العسكري الانتقالي عبد الفتاح البرهان قوله "إنه لم يكن يعلم بتاريخ هارون السياسي وانتمائه السابق قبل تعينه".

وفي وقت سابق الجمعة أصدرت شبكة الصحافيين السودانيين بيانا أعلنت فيه رفضها القاطع لتعيين المجلس العسكري عبد الماجد هارون لتسيير مهام وكيل وزارة الإعلام.

وأشارت الشبكة إلى أن هارون "ظل عدوا صريحا لحرية التعبير طيلة سنوات الحكم البائد".

وشغل عبد الماجد هارون عدة مناصب في نظام حكم البشير من بينها الإشراف على إعلام حزب المؤتمر الوطني الحاكم، ومدير الإدارة السياسية للتلفزيون الحكومي، كما تولى منصب وكيل وزارة الإعلام، ومدير الإعلام في البرلمان السوداني المنحل.