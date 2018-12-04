السودان.. دعم تعديل يسمح للبشير بالترشح

أيدت أغلبية أعضاء البرلمان السوداني الثلاثاء تعديلا دستوريا لتمديد الحد الأقصى لفترات الرئاسة ما يسمح للرئيس الحالي عمر البشير بالترشح لولاية ثالثة.

وقال رئيس البرلمان إبراهيم أحمد عمر للصحافيين "تسلمت اليوم مذكرة من 33 حزبا يمثلون 294 نائبا لتعديل الدستور بخصوص عدد المرات التي يسمح بترشح رئيس الجمهورية فيها".

وتفيد لائحة البرلمان السوداني بأن مقترح تعديل الدستور ينبغي تقديمه بمبادرة من رئيس الجمهورية أو بمذكرة يقدمها ما لا يقل عن ثلث نواب البرلمان البالغ عدد مقاعده 581.

وما لم يتغير الدستور، فلن يكون من حق البشير الذي يتولى السلطة منذ 1989 خوض الانتخابات مجددا عندما تنتهي ولايته الحالية في 2020.

ووصل البشير، وهو إسلامي وضابط سابق بالجيش، إلى السلطة من خلال انقلاب عسكري، وفاز بالانتخابات في 2010 و2015.