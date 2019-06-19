السودان.. البرهان يدعو لمفاوضات غير مشروطة

دعا الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس العسكري الحاكم في السودان تحالف الحرية والتغيير إلى مفاوضات غير مشروطة، بعد تعليق المفاوضات إثر فض اعتصام خلف عشرات القتلى.

ونقل تلفزيون السودان عن البرهان وهو يتحدث لمجموعة من العاملين في الحقل الصحي "دعوتنا إلى أخوتنا في كل القوى السياسية والحرية والتغيير تعالوا إلى المفاوضات من دون أن نضع شروطا مسبقة".

ودعت قوى الحرية والتغيير التي تقود الاحتجاجات إلى استئناف أنشطتها التصعيدية ضد المجلس العسكري الحاكم بتسيير المواكب والتظاهرات الليلية، من أجل حمله على تسليم السلطة إلى المدنيين، وكذلك للتنديد بالعنف الذي تعرض له المحتجون خلال فض اعتصام الخرطوم مطلع الشهر الجاري، ما أسفر عن مقتل وإصابة مئات الأشخاص.

وخرجت مظاهرات مساء الاثنين في أحياء الصحافة (جنوب الخرطوم)، والثورة (شمال ام درمان)، ومناطق أخرى بالعاصمة والولايات، وفقا لبيان نشره تجمع المهنيين أحد المكونات الرئيسية لتحالف الحرية والتغيير.

ورفع المتظاهرون شعارات تؤكد التزامهم بالسلمية وتطالب العسكر بتسلم السلطة إلى المدنيين، كما طالبوا بتحقيق العدالة في حادثة فض الاعتصام.