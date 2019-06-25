السودان.. البشير سيحاكم 'على الهواء'

تفاعل سودانيون مع خبر نشرته صحيفة سودانية يفيد بأن الرئيس المخلوع عمر البشير سيحاكم علنيا "على الهواء مباشرة". وقالت صحيفة الانتباهة المحلية إن معلوماتها تستند إلى مصادر في المجلس العسكري السوداني. والبشير ملاحق من قبل محكمة الجنايات الدولية بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية في دارفور غربي السودان. وقد طالبت المحكمة مؤخرا بتسليمه لها أو محاكمته في الداخل. وطالبت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا المجلس العسكري في السودان بالتعاون لتسليم الرئيس المخلوع عمر البشير ورفاقه. وقالت في جلسة بمجلس الأمن إن البشير "لا يمكنه أن يدعي حصانة رئيس دولة، ونطالب السودان بالتعاون معنا وفق القانون الدولي". ويحاكم البشير من قبل المجلس العسكري الانتقالي الذي أطاح بنظامه في 11 نيسان/ أبريل، بتهم فساد وغسيل أموال. وسط رفض من المجلس بمحاكمة البشير في الخارج.

ونقلت الصحيفة عن عضو المجلس العسكري صلاح عبد الخالق قوله إن البشير "سيحاكم (في الداخل) على كل القضايا التي يواجه فيها اتهامات، وستكون محاكمته منقولة على الهواء مباشرة". وأوضح أن "القضاء (السوداني) قادر على ذلك، ويتمتع بالنزاهة والاستقلالية الكاملة". ناشطون سودانيون شككوا في مصداقية المجلس العسكري بشأن محاكمة البشير علنيا، في ظل اتهامات للمجلس بأنه امتداد للنظام القديم:

وعلى الرغم من زوال نظام البشير، إلا أن السلطة لا تزال بيد المجلس العسكري، وسط جمود في التفاوض ومساعي نقلها إلى المدنيين. ويعتزم تحالف الحرية والتغيير الذي يقود الاحتجاجات تنظيم مليونية في 30 حزيران/ يونيو القادم، بالتزامن مع الذكرى الثلاثين للانقلاب الذي قاده عمر البشير عام 1989. ويقول مرتضى طاهر في تغريدة إن تصريحات المجلس "محاولة يائسة" لإلهاء الناس عن مليونية 30 يونيو:

ويتهم المحتجون في السودان دولا عربية على رأسها مصر بدعم المجلس العسكري على حساب المدنيين. وفي تغريدة، ربطت أسماء محمود بين سيناريو البشير والرئيس المصري الأسبق حسني مبارك في مصر:

بيد أن أحمد محمد ابنعوف أستبعد ذلك، ورأى أن المحاكمة العلنية للبشير ستبدد شكوك الشعب في العسكر:

وإلى جانب البشير، يواجه العديد من رموز نظامه السابق المعتقلين تهما أبرزها الفساد وقتل محتجين. وقال أحمد منصور إن محاكمة البشير يجب أن تكون عبرة للآخرين: