Accessibility links

logo-header-elsh logo-header-mag logo-header-saw logo-header-ryv
سابق لاحق
عاجل
أخبار

عودة الحياة لطبيعتها في الخرطوم

عامل في بلدية الخرطوم يجمع النفايات

بدأت الحياة تعود إلى طبيعتها الأربعاء ببطء في الخرطوم حيث لا يزال تواجد القوات الأمنية كثيفا غداة إعلان الحركة الاحتجاجية إنهاء العصيان المدني الذي أطلقته الأحد لإبقاء الضغط على المجلس العسكري الانتقالي الحاكم في البلاد.

وشوهدت صباح الأربعاء حافلات كانت تنتظر الركاب عند محطات توقفها المعتادة في أحياء الخرطوم وكذلك فتحت بعض المتاجر أبوابها.

لكن سوق الذهب الرئيسي في العاصمة بقي مغلقا فيما يبدو أن بعض السكان فضلوا البقاء في منازلهم بسبب الانتشار الكثيف لقوات الأمن في مختلف أحياء المدينة.

/**/ /**/ /**/ مشهد لسوق في العاصمة السودانية خلال العصيان المدني
على صلة

تعليق "مؤقت" للعصيان المدني في السودان

وقال عدة سكان إنهم فضلوا البقاء في منازلهم لأن خدمة الإنترنت لم تعد للعمل بالكامل في العاصمة بعد انقطاع شبه كامل مساء الإثنين، ما يجعل العمل في المكاتب أكثر تعقيدا.

ومددت بعض الشركات الخاصة عطلة عيد الفطر حتى نهاية الأسبوع.

وكانت قوى إعلان الحرية والتغيير قالت في بيان إنها قررت تعليق العصيان المدني اعتبارا من مساء الثلاثاء "على أن يعود شعبنا إلى العمل اعتبارا من صباح الأربعاء".

/**/ /**/ /**/ السودان.. ياسر عرمان
على صلة

ياسر عرمان للحرة: الشعب السوداني يريد نظاما جديدا

وبعد ثلاثة أيام من شلل شبه تام في العاصمة، أعلن ممثل عن الوساطة الإثيوبية مساء الثلاثاء أن المجلس العسكري وحركة الاحتجاج التي تطالب بنقل السلطة إلى المدنيين، وافقا على العودة قريبا إلى طاولة المفاوضات.

وعُلقت المحادثات بين الطرفين في 20 أيار/مايو بسبب عدم التوصل إلى توافق حول تشكيلة هيئة انتقالية تدير البلاد على مدى ثلاث سنوات.

عودة للأعلى
XS
SM
MD
LG