السودان.. عصيان حتى تسليم السلطة

"من الصور والفيديوهات التي وصلتنا من جميع أنحاء البلاد، فإن الاعتصام قد نجح، في الخرطوم، المتاجر كلها مغلقة، لا توجد أسواق مفتوحة، وبالكاد ترى سيارات في الشارع"، تضيف كرنديس.

وكان ناشطون على تويتر قد نشروا صورا لمظاهر العصيان المدني التي طالت مطار الخرطوم، إذ تكدست الحقائب في قاعات الانتظار بسبب إضراب العمال، فضلا عن إلغاء معظم الرحلات الجوية.

يقول مغرد إن "جميع الرحلات من وإلى مطار الخرطوم، قد ألغيت".

وأغلقت المتاجر أبوابها في العاصمة في اليوم الأخير من عطلة عيد الفطر. وحركة السير ضعيفة، فيما يجوب عدد قليل من المشاة بعض الشوارع.

وقد قطعت شوارع البري والبحري في العاصمة بسواتر من حجارة، أقامها المحتجون لحماية أنفسهم من قوات الأمن. فيما أقام الجيش وقوات الدعم السريع جدرانا لإطباق السيطرة على الخرطوم.

ولا تزال خدمة الإنترنت محجوبة في الخرطوم، فيما تشهد شبكات الاتصالات الأخرى تعطلا، في ظل تقارير عن اضطراب خدمات شبكة الهاتف المحمول.

وقد وضع المحتجون مزيدا من الحواجز في الطرق الرئيسية المؤدية للخرطوم، كما شلت حركة المواصلات بدرجة كبيرة، فيما تكاد تكون الوزارات خالية من الموظفين، بحسب مراسل "قناة الحرة" في الخرطوم.

وأفادت اللجنة المركزية لأطباء الأسنان بسقوط قتيلين في صفوف المحتجين برصاص الأمن خلال العصيان المدني، حيث استخدمت الشرطة الرصاص والغاز المسيل للدموع أثناء فض إحدى الاحتجاجات بالخرطوم.

وأعادت قوات الدعم السريع تمركزها بالعاصمة من جديد، بعد أن كانت قد قللت من وجودها في الطرقات الرئيسة، وفقا لمراسل "قناة الحرة".

أما في مدينة زالنجي غربي البلاد، ومدينة مدني وسط البلاد، فالمؤسسات والشركات والمرافق "مغلقة تماما"، وفي مدينة بورتسودان شرقي البلاد، فإن ميناء المدينة "أضرب عن العمل، كما شلت الحياة في المدينة تقريبا"، تقول المتحدثة كرنديس.