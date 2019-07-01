المعارضة السودانية تدعو لعصيان مدني شامل

دعت حركة الاحتجاج السودانية الاثنين إلى عصيان مدني في سائر أنحاء البلاد في 14 يوليو الجاري، وذلك غداة تظاهرات حاشدة خرجت لمطالبة المجلس العسكري الحاكم بنقل السلطة إلى المدنيين.

وقال ائتلاف "قوى إعلان الحرية والتغيير" في بيان إن الأحد 14 يوليو يوم "العصيان المدني والإضراب السياسي الشامل في كل القطاعات المهنية والحرفية والعمالية والشعبية في العاصمة القومية والأقاليم بالتزامن مع مواكب الجاليات السودانية بالخارج".

وأضاف البيان أن في يوم السبت في 13 الجاري، أي عشية العصيان المدني، سيتم تنظيم "موكب أربعينية المجزرة وتسليم السلطة المدنية من كل مناطق السودان في العاصمة القومية والأقاليم"، إحياء لذكرى القتلى الذين سقطوا قبل 40 يوما خلال فضّ الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش في الخرطوم في 3 يونيو.

وكانت الحركة الاحتجاجية نظمت من 9 ولغاية 11 يونيو عصيانا مدنيا شل بشكل شبه تام العاصمة.

وأتى إعلان الحركة الاحتجاجية عن "جدول العمل الجماهيري والثوري" للأسبوعين المقبلين بعيد تبادل قادتها والمجلس العسكري الحاكم الاتهامات بشأن المسؤولية عن موجة العنف الدامي التي شهدتها البلاد الأحد.

وقتل سبعة أشخاص وأصيب 180 بجروح الأحد، وفق ما نقلت وكالة الأنباء السودانية الحكومية "سونا" عن مسؤول في وزارة الصحة خلال التظاهرات التي شارك فيها عشرات الآلاف في مختلف أنحاء السودان.

وكانت تظاهرات الأحد الأكبر منذ تفريق الاعتصام خارج مقر القيادة العامة للجيش في 3 يونيو في الخرطوم والذي أسفر عن عشرات القتلى.