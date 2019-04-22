السودان.. المجلس العسكري يحذر

حذر المجلس العسكري الانتقالي الحاكم في السودان الاثنين من غلق الطرق "والسيطرة على حركة المواطنين".

وأضاف أنه سيتم "فورا فتح الممرات والطرق والمعابر" وسط استمرار الاحتجاجات التي أطاحت بالرئيس عمر البشير.

وأشار في البيان إلى "قيام بعض الشباب بممارسة دور الشرطة والأجهزة الأمنية في تخط واضح للقوانين واللوائح".

وتعهد قادة المحتجين في السودان الأحد بتصعيد المظاهرات لمواجهة المجلس العسكري في البلاد، في إطار حملة أوسع نطاقا للضغط من أجل تسليم السلطة للمدنيين.

وقال أحد قادة المحتجين في كلمة ألقاها أمام حشد خارج مقر وزارة الدفاع بوسط الخرطوم: "نعلن عدم الاعتراف بالمجلس العسكري" مشيرا إلى أنه يعتبر المجلس امتدادا للنظام القديم.