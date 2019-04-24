السودان.. تحذير من جحيم

تباينت المواقف والرؤى حيال المشهد السياسي في السودان الذي ازداد تعقيدا بعد رفض تحالف إعلان الحرية والتغيير المعارض مهلة الثلاثة أشهر التي منحتها قمة الاتحاد الإفريقي للمجلس العسكري الانتقالي لتسليم السلطة لحكومة مدنية. ويطالب التحالف بتسليم فوري للسلطة بينما يقترح المجلس العسكري فترة انتقالية من سنتين بقيادته مع وجود مكون مدني فيها. التحالف أغلق باب التفاوض مع المجلس بعد تفاقم الخلافات بين الطرفين وهدد باحتجاجات مليونية وتشكيل حكومة من جانب واحد. بيد أن المجلس حذر من تلك المواقف، ومغبة التسليم الفوري للسلطة في ظل الأجواء الراهنة وقال إن ذلك قد يقود إلى "حرب أهلية". القمة الأفريقية التي دعا إليها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بصفته رئيسا للاتحاد الأفريقي هذا العام، كانت قد اتفقت الثلاثاء في القاهرة على منح السلطات السودانية الممثلة في المجلس العسكري الانتقالي، مهلة ثلاثة أشهر للاتفاق مع الأطراف السودانية على قيام انتقال سلمي للسلطة. وكان الاتحاد الأفريقي هدد في منتصف الشهر الجاري بتعليق عضوية السودان إذا لم يسلم المجلس العسكري السلطة للمدنيين ضمن مهلة 15 يوما.

وقد تباينت المواقف حيال التوصيات التي خرجت بها القمة والمشهد السياسي بشكل عام في ظل احتدام الخلاف بين قوى المعارضة والمجلس العسكري الحاكم في السودان. يرى المحلل السياسي السوداني عبد الله آدم خاطر أن مهلة الـ 15 يوما الأفريقية تعكس حالة القلق الأفريقي على بلد يمثل قلب القارة، وكانت "أكثر من كافية" لتخطي الأزمة وتسليم السلطة لحكومة مدنية. وقال خاطر لموقع الحرة إن "القضية يمكن أن تحسم في وقت وجيز يسمح للبلد للتفرغ لحلحة بقية أزماتها ومحاكمة مرتكبي الفساد والجرائم ضد الإنسانية". مديرة البرنامج الأفريقي بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية أماني الطويل ترى أن فترة الأشهر الثلاثة " معقولة.. لا تسمح بترتيب مصالح معادية لخيارات الشعب السوداني، وليست قصيرة بحيث تسفر عن ترتيبات متسرعة". لكن خاطر يعتقد أن فترة الأشهر الثلاثة جاءت بضغط من مصر حرصا منها على "خلق نظام حاكم في السودان يكون تحت تأثيرها عسكريا كان أم مدنيا". وأضاف "إذا انتهى الأمر إلى شراكة عسكرية مدنية "ستسعى مصر لتعزيز الجانب العسكري"، حماية لمصالحها الإستراتيجية، على حد تعبيره. ولم تتفق الطويل مع ذلك الرأي واصفة دور مصر حيال جارها الجنوبي "بالمتحسب والحذر.. لكنه يدعم خيارات الشعب السوداني". وأوضحت الطويل في حديث لـ "موقع الحرة" أن مصر تدرك تماما "تعقيدات الموقف السوداني وتركيبته ومدى حساسية أوضاعه الحالية".

قوى الحرية والتغيير أعلنت رفضها للمهلة الإفريقية، وقالت إنها لن تقبل "بالوصاية". وقال محمد الأمين عبد العزيز المتحدث باسم تجمع المهنيين السودانيين، أحد مكونات تحالف الحرية والتغيير، لموقع الحرة إن "التحالف يشجع على علاقات خارجية متوازنة تخدم مصالح السودان، من دون التدخل في شؤونه الداخلية". ودعا قادة التحالف إلى مسيرة مليونية الخميس للمطالبة بنقل السلطة فورا إلى حكومة مدنية. وقال عضو المجلس العسكري الفريق أول صلاح عبد الخالق في تصريحات صحافية إن النقل الفوري للسلطة يمكن أن يقود إلى "حرب أهلية". وقلل المحلل السياسي عبد الله آدم خاطر من ذلك التهديد وقال "الشعب السوداني خسر الكثير من أبنائه في مناطق الصراع وفي أيلول/ سبتمبر 2013 في الخرطوم وغيرها، الشعب واع ومعلم، الحرب الأهلية غير واردة أبدا". وقد أعلن قضاة السودان لأول مرة انحيازهم إلى التحالف، وسط توافد الحشود بكثافة من الخرطوم والولايات إلى مقر الاعتصام الشعبي أمام القيادة العامة للجيش.

​وقال صديق فاروق الشيخ أحد قادة "الحرية والتغيير" للصحافيين "لدينا خطوات تصعيدية. سنسيّر مواكب مليونية كما أننا نحضر لإضراب شامل". علما بأن تحالف المعارضة قرر قبل أيام تعليق التفاوض مع المجلس العسكري لأسباب عدة على رأسها رفضه لتسلم العسكر سلطات تنفيذية. استنساخ تجربة البشير وقال المحلل السياسي عبد الله آدم خاطر إن تعليق التفاوض من جانب التحالف مبرر كوسيلة للضغط على المجلس، وللتعبير عن مخاوفه الجدية من محاولة العسكر استنساخ تجربة البشير" نظام الدولة العميقة ما زال قائما، وهناك عناصر في المجلس العسكري ما زالت موالية للنظام السابق.. لابد من مواصلة الضغوط والمجلس لا يملك إلا أن يرضخ". لكن الكاتبة السياسية المصرية أماني الطويل استبعدت بشدة تسلم الجيش للسلطة، وحذرت من أن أي محاولة من العسكر للاستئثار بالسلطة، ستقود السودان إلى "الجحيم". وقالت الطويل إن هناك عدة عوامل تجعل مع الصعب على الجيش السوداني استنساخ تجربة البشير، منها "تأدلجه، والاستقطاب السياسي، وزيادة الوعي الجماهيري جراء العولمة".

يشار إلى أن المجلس العسكري الذي أطاح بالرئيس عمر البشير في 11 نيسان/ أبريل تحت ضغط من الشارع، أكد مرارا استعداده لنقل السلطة إلى المدنيين "في أي وقت" في حال توافقت القوى السياسية وقدمت حكومة متفق عليها. ويرفض تحالف الحرية والتغيير أي مشاركة للأحزاب السياسية المتحالفة مع الحكومة السابقة في العملية السياسية. بينما يرفض المجلس العسكري سياسة "الإقصاء". المجلس السيادي تحالف المعارضة السودانية كان قد حدد هياكل لسلطة انتقالية مدتها أربع سنوات تتكون من مجلس رئاسي مدني يضم عسكريين، ومجلس وزراء من 17 وزارة، ومجلس تشريعي من 120 عضوا، 40% من أعضائه نساء. لكن ترؤس المجلس السيادي كان من بين نقاط الخلاف الأساسية. ويقول محمد الأمين عبد العزيز المتحدث باسم تجمع المهنيين السودانيين، إنهم لمسوا من المجلس العسكري "توجها للاستحواذ على المجلس الرئاسي بالكامل، وهذا ما لن نقبل به أبدا". في المقابل، يقول المجلس العسكري الانتقالي إن تشكيل مجلس عسكري مدني، "مطروح للنقاش". ويرى خاطر أن دور العسكر ينبغي أن يكون في "تأمين السلطة التنفيذية والتشريعية، إن رفضهم لمجلس سيادي بقيادة مدنية رفض باطل، ولا شرعية لهم فيما يقولون". وتشير الطويل إلى أهمية أن يكون التمثيل في المجلس الرئاسي خلال الفترة الانتقالية "عسكري مدني"، وأن تكون آلية صنع القرار "بالتوافق.. هذا أمر في غاية الأهمية، لابد من وجود ضامن أمني، بالنظر إلى حجم التحديات الجيوسياسية التي يواجهها السودان". ومن الشروط التي يطالب بها التحالف أيضا إقالة ثلاثة جنرالات من المجلس العسكري يعتبرهم المحتجون امتدادا للنظام السابق على رأسهم رئيس اللجنة السياسية الفريق أول عمر زين العابدين.

​اجتماع متابعة وفي ختام القمة الأفريقية وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وزراء خارجية الدول المشاركة بعقد "اجتماع متابعة في خلال شهر للنظر في التطورات بالسودان ورفع تقرير إلى رؤساء الدول والحكومات". وأشار السيسي إلى "الجهود التي يبذلها المجلس العسكري الانتقالي، والقوى السياسية والمدنية السودانية، للتوصل إلى وفاق وطني". واعتبرت الطويل أن الإجراءات التي قام بها الجيش السوداني منذ توليه الحكم، من حملات ضد الفساد وإعادة هيكلة المؤسسات وتأييده لحكومة تكنوقراط "هي سياسات صحيحة ينبغي الاستمرار فيها إلى حين تسليم السلطة إلى حكومة مدنية". وقالت الطويل في حديثها لـ "موقع الحرة" إن خطوات كهذه من شأنها "تجنيب السودان كثيرا من المشاكل، والسماح للأحزاب السياسية بالاستعداد لانتخابات حرة ونزيهة". مساعدات دولية وطالب الرئيس المصري في البيان الختامي، المجتمع الدولي بـ "تخفيف وطأة الأزمة الاقتصادية الضاغطة، التي تمثل عقبة حقيقية أمام تحقيق الطموحات المنشودة وتقوض من فرص تحقيق الاستقرار". وشددت الدول المشاركة في القمة الإفريقية على أن "هناك حاجة عاجلة لقيام السلطات السودانية والقوى السياسية والسودانية بالعمل معا بحسن نية لمعالجة الأوضاع الحالية من خلال حوار سياسي ديموقراطي يحقق آمال وطموحات الشعب السوداني".