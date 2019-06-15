إحالة الرئيس السوداني المخلوع إلى المحاكمة

أعلن النائب العام المكلف في السودان الوليد سيد أحمد محمود أن الرئيس المخلوع عمر البشير سيمثل أمام محكمة الأسبوع المقبل بتهم تتعلق بالفساد وحيازة النقد الأجنبي.

وقال أحمد للصحافيين إن "الرئيس المخلوع البشير سيقدم للمحكمة الأسبوع القادم بتهم الثراء الحرام وحيازة النقد الأجنبي" من دون تحديد يوم بدء المحاكمة.

وكشف عن فتح 41 دعوى جنائية ضد رموز النظام السابق الذي أزيح عن السلطة في 11 نيسان/ أبريل 2019 بعد احتجاجات شعبية اندلعت شرارتها في 19 كانون أول/ديسمبر 2018 بسبب الغلاء.

وهدد النائب العام المكلف بالاستقالة في حال التدخل في صلاحياته وسلطاته.

وحذر قانونيون من أن توجيه تهمتي الفساد وغسيل الأمول إلى الرئيس المخلوع، قد تـُفضي إلى إطلاق سراحه بكفالة قضائية عادية ما لم توجه إليه تهم بجرائم أخرى.

والبشير مطلوب لمحكمة الجنايات الدولية بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وتطهير عرقي في إقليم دارفور غربي السودان.

وأفاد مراسل "الحرة" في الخرطوم بأن النائب العام المكلف نفى صلة النيابة بمسألة فض الاعتصام أمام القيادة العامة للجيش في العاصمة السودانية.

وقتل 108 متظاهرين وجرح 500 آخرون إثر قيام قوات الدعم السريع السودانية بفض الاعتصام أمام مقر الجيش في الثالث من حزيران/يونيو، وفق ما أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية القريبة من المتظاهرين. وتقول وزارة الصحة السودانية إن الحصيلة بلغت 61 قتيلا فقط.