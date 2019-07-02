السودان.. الوساطة تتحدث عن اتفاق وشيك

أعلن مبعوث الاتحاد الإفريقي للسودان محمد حسن لباد الثلاثاء أن قوى إعلان الحرية والتغيير والمجلس العسكري يقتربان من التوصل إلى اتفاق.

وقال لباد في مؤتمر صحفي في مقر الاتحاد الإفريقي في الخرطوم، إن "الاتفاق قاب قوسين"، مطالبا الطرفين بالموافقة على مجلس سيادي وحكومة مدنية.

وأضاف أنه "من غير المقبول ألا يتقف الطرفان على موقف موحد"، وأكد الاستعداد لمساعدتها في التوصل إلى تفاهم.

ودعا لباد قادة المجلس العسكري والمعارضة إلى استئناف المحادثات الأربعاء.

وتأتي تصريحات المسؤول الإفريقي بعد يومين على خروج مئات الآلاف إلى الشوارع في أنحاء السودان لمطالبة الجيش بتسليم السلطة للمدنيين، في أكبر مظاهرات منذ عملية الفض الدامية التي قامت بها قوات الأمن لاعتصام في وسط الخرطوم قبل ثلاثة أسابيع.

ودعت حركة الاحتجاج مساء الاثنين إلى عصيان مدني في سائر أنحاء البلاد في 14 يوليو الجاري، وذلك غداة تظاهرات حاشدة خرجت لمطالبة المجلس العسكري الحاكم بنقل السلطة إلى المدنيين.