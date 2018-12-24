السودان.. انتفاضة خبز

خاص بـ"موقع الحرة"/ مصطفى هاشم
"كان سعر رغيف الخبز بخمسين قرشا في كانون الثاني/ يناير الماضي لكنه أصبح بجنيه سوداني، والأسبوع الحالي تضاعف سعره ليصبح ما بين ثلاثة وخمسة جنيهات سودانية" يقول الخبير الاقتصادي والناشط السوداني كمال كرار لـ"موقع الحرة".
كرار أشار إلى أن "المظاهرات خرجت احتجاجا على الأوضاع الاقتصادية التي بلغت ذروتها".
واستمر وقوف المواطنين في طوابير أمام المخابز "ويصل الأمر إلى الوقوف بالساعات" وفي طواببير الوقود أمام محطات البنزين "قد يصل الأمر إلى الانتظار 24 ساعة متواصلة من أجل خزان السيارات بالوقود"، بحسب كرار.
في الخرطوم بحري رفضت المخابز أن تبيع لكل فرد أكثر من 20 قطعة خبز زنة 70 غراما للقطعة، في ظل تذمر المواطنين.
وقال مواطن وهو يستلم الخبز "لدي أسرة كبيرة وهذا الخبز لا يكفينا للوجبات الثلاث".
وأشار عامل المخبز إلى رجل الأمن في الداخل وقال "لن يسمح لي أن أعطيك أكثر من هذا".
وفي القضارف شرق البلاد والتي شهدت احتجاجاتها سقوط قتلى، قال صاحب محل تجاري، "فتحنا محلاتنا وجنود من الجيش يحرسون المحلات ويتجولون في السوق وهم مسلحون".
هل يتنحى البشير؟
"الشعب يريد إسقاط النظام".. هتاف ردده المتظاهرون في الشوارع لكنه انتقل سريعا إلى مدرجات كرة القدم أثناء مباراة المريخ والأهلي الخرطوم بعد مقتل 20 شخصا على الأقل، واعتقال العشرات، أثناء احتجاجات ضد غلاء الأسعار.
وبعد مباراة كرة القدم مساء الأحد، طوقت قوات الأمن الشوارع الرئيسية حول الملعب وانتشرت في أنحاء المنطقة أكثر من 30 شاحنة تقل قوات الأمن.
المشجعون ساروا في شارع الأربعين في أم درمان وهم يهتفون حتى اقتربوا من النهر حيث منعتهم قوات الأمن، فاضطروا للدخول إلى المستشفى العسكري هربا من قمع قوات الأمن.
والرئيس السوداني عمر حسن البشير أحد أكثر القادة الأفارقة والعرب بقاء في السلطة التي تسلمها بعد انقلاب دعمه الجيش عام 1989.
واقترح نواب هذا الشهر تعديلا دستوريا لرفع القيود على فترات الرئاسة التي كانت ستلزمه بترك السلطة في 2020.
الخبير الأمني والاستراتيجي اللواء ركن متقاعد بالجيش السوداني محمد العباسيرى في حديثه لـ"موقع الحرة" أن الأحزاب السياسية ليست منظمة وليست لديها تكتيك أو استراتيجية في دعم مطالبهم ولذلك يصعب تنفيذ هذه المهمة لأسباب كثيرة أهمها أنه ليست هناك قيادة موحدة للمتظاهرين".
"غالبية الجيش مع المتظاهرين"
وأعلن "تجمع المهنيين السودانيين" الاثنين عن تحرك موجات من الاحتجاجات صوب القصر الجمهوري "لتسليم مذكرة لرئاسة الجمهورية تطالب الرئيس عمر البشير الذي يحكم البلاد منذ 29 عاما بالتنحي الفوري عن السلطة".
الجيش السوداني أصدر بيانا أكد فيه دعمه للرئيس البشير، لكن كرار أشار إلى أن قيادات من حزب المؤتمر الوطني الحاكم هي من يقف وراء بيان الجيش، لأن "غالبية قوى الجيش تؤيد مطالب المتظاهرين".
لكن الخبير الأمني والاستراتيجي اللواء ركن متقاعد بالجيش السوداني محمد العباس وصف قوات الجيش السوداني بأنها "مرتبة ولديها أهداف واضحة وانضباط عال، "وعادة تقف مع الرئيس".
وأشار إلى أن وقوفها إلى جانب المتظاهرين هو "احتمال ضعيف"، وفق تصريحات لـ"موقع الحرة".
فلماذا #مدن_السودان_تنتفض؟
لم تبدأ الاحتجاجات في السودان ما بين يوم وليلة، بل سبقتها الكثير من المؤشرات بسبب الاحتقان والغضب المتزايد يوما بعد يوم مع مزيد من إجراءات التقشف وغلاء الأسعار وانعدام السيولة في البنوك وانعدام الوقود وانهيار الجنيه السوداني، بحسب كرار.
غير أن قرار الحكومة خلال الأسبوع الجاري زيادة أسعار الخبز ثلاثة أضعاف، أدى إلى خروج المظاهرات للشوارع بعد احتجاجات على استحياء في بعض الجامعات والقرى.
وبدأت الاحتجاجات على ارتفاع أسعار الخبز الأربعاء في مدينتي بورتسودان شرق البلاد وعطبره شمالها وامتدت الخميس إلى مدن أخرى بينها الخرطوم.
وتجددت التظاهرات لليوم السادس على التوالي، وخصوصا في الخرطوم وأم درمان وفي الأبَيض في ولاية شمال كردفان.
معظم الجامعات أعلنت تضامنها مع مطالب المحتجين وأغلقت أبوابها.
فيما بدأت بعض القطاعات العامة في السودان إضرابا عاما الاثنين أطلقه "تجمع المهنيين السودانيين" الأحد.
ولبت قطاعات مختلفة الدعوة إلى الإضراب مثل الأطباء والصيادلة.
وقال سكان إن الشرطة فرقت المحتجين بالغاز المسيل للدموع فضلا عن استخدام الذخيرة الحية في بعض الأحيان. وأعلنت السلطات حالة الطوارئ وحظر التجول في عدة ولايات.
"20 قتيلا على الأقل"
وقالت نقيبة الأطباء السودانيين بالمملكة المتحدة الدكتورة سارة عبد الجليل لـ"موقع الحرة" إن عدد الوفيات وصل إلى ما بين 20 إلى 30 متظاهرا أغلبها بسبب إصابات في الرأس والصدر".
وأشارت إلى استخدام قوات الأمن الرصاص الحي في مواجهة المتظاهرين السلميين، بحسب ما أوضحه أطباء هناك عالجوا المصابين الذين وصلوا المستشفيات.
من جانبه علق الخبير الأمني والاستراتيجي اللواء ركن متقاعد بالجيش السوداني محمد العباس على العنف في المظاهرات قائلا "العنف في المظاهرات يتوفر بصورة آلية سواء من المتظاهرين أو قوات الأمن وهذا كان واضحا لأن أي طرف سيستخدمه إذا تم استخدامه من الجانب الآخر".
وأضافت أن "أجهزة الأمن اعتقلت العشرات من بينهم قيادات قوى الإجماع السوداني أثناء اجتماع لتنسيق التظاهرات، فضلا عن قيادات الحزب الشيوعي السوداني التي اقتحمته قوى الأمن".
وندد الصادق المهدي زعيم حزب الأمة، أبرز حزب معارض في السودان، بـ"قمع الجيش" مسيرات الاحتجاج على الغلاء متحدثا عن سقوط 22 قتيلا، لكن لم يتسن تأكيد ذلك من مصدر مستقل.
وتظاهر العشرات في بعض العواصم الغربية والولايات المتحدة تنديدا بقمع المتظاهرين في السودان.
وطالبت سارة عبد الجليل المنظمات الدولية بالضغط على نظام البشير للالتزام بمعايير حقوق الإنسان الدولية أثناء التعامل مع التظاهرات السلمية.