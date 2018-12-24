السودان.. انتفاضة خبز

خاص بـ"موقع الحرة"/ مصطفى هاشم

"كان سعر رغيف الخبز بخمسين قرشا في كانون الثاني/ يناير الماضي لكنه أصبح بجنيه سوداني، والأسبوع الحالي تضاعف سعره ليصبح ما بين ثلاثة وخمسة جنيهات سودانية" يقول الخبير الاقتصادي والناشط السوداني كمال كرار لـ"موقع الحرة".

كرار أشار إلى أن "المظاهرات خرجت احتجاجا على الأوضاع الاقتصادية التي بلغت ذروتها".

واستمر وقوف المواطنين في طوابير أمام المخابز "ويصل الأمر إلى الوقوف بالساعات" وفي طواببير الوقود أمام محطات البنزين "قد يصل الأمر إلى الانتظار 24 ساعة متواصلة من أجل خزان السيارات بالوقود"، بحسب كرار.

في الخرطوم بحري رفضت المخابز أن تبيع لكل فرد أكثر من 20 قطعة خبز زنة 70 غراما للقطعة، في ظل تذمر المواطنين.

وقال مواطن وهو يستلم الخبز "لدي أسرة كبيرة وهذا الخبز لا يكفينا للوجبات الثلاث".

وأشار عامل المخبز إلى رجل الأمن في الداخل وقال "لن يسمح لي أن أعطيك أكثر من هذا".

وفي القضارف شرق البلاد والتي شهدت احتجاجاتها سقوط قتلى، قال صاحب محل تجاري، "فتحنا محلاتنا وجنود من الجيش يحرسون المحلات ويتجولون في السوق وهم مسلحون".

هل يتنحى البشير؟

"الشعب يريد إسقاط النظام".. هتاف ردده المتظاهرون في الشوارع لكنه انتقل سريعا إلى مدرجات كرة القدم أثناء مباراة المريخ والأهلي الخرطوم بعد مقتل 20 شخصا على الأقل، واعتقال العشرات، أثناء احتجاجات ضد غلاء الأسعار.