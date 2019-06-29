حميدتي يحذر عشية 'مليونية 30 يونيو' 

حذر نائب رئيس المجلس العسكري السوداني الفريق محمد حمدان دقلو السبت من أنه لن يتسامح مع محاولات "التخريب" التي قد تتخلل تظاهرة حاشدة لحركة الاحتجاج مقررة الأحد، وشدد على أن الجيش سيسلم السلطة لحكومة مدنية.

وجاء تحذير دقلو عشية تظاهرة "مليونية" دعا إليها تحالف "الحرية والتغيير" المنظم للاحتجاجات في السودان ضد الجيش الذي تولى السلطة بعد إطاحة الرئيس السابق عمر البشير في 11 أبريل.

وقال دقلو، المشهور بـ"حميدتي"، في كلمة خلال مسيرة نقلها التلفزيون الرسمي موجهة على الأرجح لمنظمي تظاهرة الأحد "هناك مخربون، هناك أناس عندهم أجندة مدسوسة. نحن لا نريد وقوع مشاكل".

وأضاف "نحمل قوى الحرية والتغيير المسؤولية الكاملة عن أي روح تزهق في هذه المسيرة أو أي خراب أو ضرر يلحق بالمواطنين أو مؤسسات الدولة".

ويقود دقلو "قوات الدعم السريع" التي انتشرت بشكل مكثف في الخرطوم منذ حملة القمع الدامية لاعتصام المحتجين في الثالث من الشهر الجاري والتي خلفت عشرات القتلى ومئات الجرحى.

وبرر دقلو الحضور الأمني المكثف في الخرطوم، مؤكدا أن "العسكريين المنتشرين في الخرطوم لتأمين الناس وليس لمضايقتهم".

وأصر دقلو السبت، على أن المجلس العسكري لا يعتزم التمسك بالسلطة، مؤكدا أن "المجلس العسكري هو راع فقط".

وتابع "نحن نقول إننا نريد حكومة مدنية، حكومة كفاءات، مستقلين. هذا ليس كلاما سياسيا ... هذا كلام حقيقي".

وسيكون تحرك الأحد أول محاولة لحشد المتظاهرين في جميع أرجاء البلاد منذ قمع اعتصام المحتجين أمام مقر الجيش في الخرطوم.

وجاء تفريق الاعتصام بعد انهيار المفاوضات بين التحالف والمجلس العسكري حول الجهة التي ينبغي أن تترأس الحكومة الانتقالية.

وقدم الوسيطان الأثيوبي والإفريقي الخميس اقتراحا جديدا يتضمن تشكيل هيئة انتقالية من ثمانية مدنيين وسبعة عسكريين تحكم البلاد لمدة ثلاث سنوات.

وقال متحدث باسم الجيش الجمعة إن الاقتراح يمكن أن يشكل أساسا لاستئناف المباحثات مع المحتجين، رغم وجود "بعض التحفظات".