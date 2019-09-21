السودان..تشكيل لجنة تحقيق حول قتل المتظاهرين

أصدر رئيس مجلس الوزراء السودانى عبد الله حمدوك قرارا السبت بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة بشأن مقتل متظاهرين في الاحتجاجات التى شهدها السودان مؤخرا.

و تضم اللجنة حسب القرار سبعة أعضاء برئاسة أحد قضاة المحكمة العليا وعضوية ممثلين لوزارة العدل والدفاع والداخلية بالإضافة إلى شخصية قومية مستقلة ومحامين مستقلين.

وتتمتع اللجنة بجميع سلطات التحقيق الواردة في قانون لجان التحقيق ١٩٥٤.

ومن صلاحيات اللجنة الاستعانة بمن تراه مناسبا بما في ذلك الاستعانة بدعم أفريقي و استلام الشكاوى من الضحايا و أولياء الدم و الممثلين القانونيين. على أن تعمل اللجنة باستقلال تام عن أي جهة حكومية أو عدلية أو قانونية، حسب القرار.

وشهد السودان اعتبارا من ديسمبر الماضي تظاهرات حاشدة غير مسبوقة بدأت ضد الرئيس المخلوع عمر البشير وتواصلت ضد قادة المجلس العسكري الذي تولى السلطة بعد إطاحته.

وبحسب الحركة الاحتجاجية، فقد قُتل أكثر من 250 متظاهرا في أعمال العنف، بينهم 127 شخصا على الأقل خلال عملية فض الاعتصام أمام مقر قيادة القوات المسلحة في الخرطوم أوائل يونيو.