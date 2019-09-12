السودان.. تظاهرات تطالب بالعدالة لـ"قتلى الثورة"

تظاهر مئات السودانيين الخميس قرب القصر الجمهوري مطالبين بالعدالة لمن قتلوا من رفاقهم خلال الاحتجاجات التي شهدتها البلاد منذ ديسمبر.

ولبى المتظاهرون دعوة "تحالف الحرية والتغيير"، رأس حربة الحركة الاحتجاجية، إلى التظاهر وطالبوا أيضا السلطات الجديدة بتعيين رئيس دائما للسلطة القضائية ونائب عام.

وهتف المتظاهرون في جوار مقر المجلس السيادي الحاكم "الدم قصاد الدم ما بنقبل الدية" ملوحين بأعلام السودان وصور لقتلى أعمال العنف التي تخللت الاحتجاجات.

وقتل أكثر من 250 شخصا منذ تنظيم أولى التظاهرات ضد الرئيس السوداني المخلوع عمر البشير في ديسمبر، ثم ضد المجلس العسكري الذي أطاحه. وبين هؤلاء 127 قتلوا في قمع لاعتصام المحتجين أمام قيادة الجيش في الخرطوم.

لكن السلطات الرسمية تدلي بأرقام تقل عن هذه الحصيلة.

وطالب المتظاهرون الخميس بتعيين رئيس دائم للقضاء ونائب عام للتحقيق في قتل المحتجين وتحدد هوية المسؤولين عن ذلك.

وقال تجمع المحامين الديموقراطيين، وهو أحد أطراف حركة الاحتجاجات، في بيان تلقته فرانس برس الخميس "إن كل تأخير في مسألة رئيس القضاء والنائب العام فيها إجهاض للثورة والعدالة".

ونظمت مسيرات مشابهة الخميس في مدينة بورتسودان على البحر الأحمر ومدينة كسلا شرق البلاد ومدني وسط السودان .

وفي أغسطس الماضي انتقل الحكم في السودان للمدنيين عقب توقيع اتفاق تقاسم السلطة بينهم وبين العسكريين، ثم أدى المجلس السيادي المشترك بين العسكريين والمدنيين اليمين.

ويرأس الفريق الأول عبد الفتاح البرهان الرئيس السابق للمجلس العسكري مجلس السيادة الذي يمارس عمله من القصر الجمهوري وسط الخرطوم.

والأحد الماضي، أدت أول حكومة عقب إطاحة البشير اليمين الدستورية.