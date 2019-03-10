السودان..تظاهرات جديدة ضد الطواريء

انطلقت الأحد تظاهرات في عدد من المناطق بالسودان رفضا لقانون الطوارئ الذي فرضته الخرطوم الشهر الماضي، على خلفية الاحتجاجات التي تشهدها البلاد منذ كانون الأول/ديسمبر.

وخرجت التظاهرات في العاصمة الخرطوم وعدد من الولايات استجابة لدعوة أطلقها تجمع المهنيين السودانيين، الذي يقود الاحتجاجات منذ نحو أربعة أشهر.

وتصدت الشرطة للتظاهرات بالغاز المسيل للدموع، حسب ما أفاد به ناشطون على منصات التواصل الاجتماعي.