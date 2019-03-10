السودان..تظاهرات جديدة ضد الطواريء

انطلقت الأحد تظاهرات في عدد من المناطق بالسودان رفضا لقانون الطوارئ الذي فرضته الخرطوم الشهر الماضي، على خلفية الاحتجاجات التي تشهدها البلاد منذ كانون الأول/ديسمبر.
وخرجت التظاهرات في العاصمة الخرطوم وعدد من الولايات استجابة لدعوة أطلقها تجمع المهنيين السودانيين، الذي يقود الاحتجاجات منذ نحو أربعة أشهر.
وتصدت الشرطة للتظاهرات بالغاز المسيل للدموع، حسب ما أفاد به ناشطون على منصات التواصل الاجتماعي.
وشهدت بعض الجامعات، بينها الجامعة الوطنية، احتاجات الأحد أيضا.
تقفل بس
مدير جامعة ابن سيناء أعرب عن تضامنه مع الطلاب الذين ردوا بقول "تقفل بس"، حين خيرهم بين مواصلة الدارسة أو التوقف، وفقا لشريط فيديو نشره ناشطون.
ونظم أهالي ود مدني (جنوب الخرطوم) الأحد وقفات احتجاجية للتنديد بقانون الطواريء، وتضامنا مع المعتقلين والمعتقلات:
وإثر اعتقالها الأحد خلال مظاهرة انطلقت من أم درمان باتجاه البرلمان، قضت إحدى محاكم الطوارئ بسجن نائبة رئيس حزب الأمة القومي مريم الصادق المهدي أسبوعا وتغريمها ألفي جنيه، وفي حالة عد الدفع سجنها إسبوعين.
ونقل ناشطون عن مريم قولها إنها آثرت السجن على دفع الغرامة:
وقال مسؤولون بحزب الأمة القومي إن مريم واحدة من بين 19 من أعضاء الحزب واجهوا محاكمات لمشاركتهم في تظاهرات تدعو إلى تنحي الرئيس السوداني عمر البشير.
وكانت محاكم الطوارئ قد قضت السبت بجلد تسع ناشطات 20 جلدة وسجنهن شهرا.
وذلك بعد يوم على عفو رئاسي عن النساء المعتقلات خلال التظاهرات تزامن مع اليوم العالمي للمرأة.