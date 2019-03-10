السودان.. تظاهرات واعتقالات

شهدت عدة أحياء في العاصمة السودانية الخرطوم الأحد تظاهرات شارك فيها مئات السودانيين للمطالبة بتنحي الرئيس عمر البشير.

وخرج مئات المحتجين في منطقة الصحافة جنوبي العاصمة في تظاهرات تصدت لها قوات الأمن والشرطة بالغاز المسيل للدموع.

ونفذت الأجهزة الأمنية اعتقالات واسعة في أم درمان.

وقال بيان لصديق نقد الله وهو أحد قادة حزب الأمة المعارض، إن جهاز الأمن اعتقل عددا من الناشطات أبرزهن رباح الصادق وفاطمة نقد الله.

وكانت محكمة طوارئ في العاصمة الخرطوم حكمت على تسع نساء بالسجن لمدة شهر و20 جلدة لمشاركتهن في تظاهرات مناهضة للحكومة.