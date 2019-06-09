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السودان.. ثوار سلاحهم العصيان

أعداد كبيرة من السودانيين أمام مقر القيادة العامةللقوات المسلحة في اعتصام 'حتى إسقاط النظام' Photo: AFP

مظاهرات للتنديد بغلاء الأسعار في السودان اندلعت في كانون الأول/ديسمبر المنصرم، سرعان ما تحولت لمظاهرات تطالب بإسقاط النظام السوداني وعلى رأسه عمر البشير.

وبعد أن أطاح الجيش بالرئيس عمر البشير في 11 نيسان/أبريل، رفض آلاف المحتجين فضّ الاعتصام مطالبين بنقل السلطة إلى المدنيين، إلى حين فض الاعتصام في هجوم وحشي في الثالث من حزيران/يونيو.

تطورت الأحداث إلى أن وصلت لعصيان مدني مفتوح.

متظاهرات سودانيات يحتفلن بعد خلع البشير
متظاهرات سودانيات يحتفلن بعد خلع البشير

انهيار المفاوضات

في العشرين من أيار/مايو انتهت المفاوضات بين قادة المجلس العسكري وقادة الاحتجاجات بشكل مفاجئ من دون التوصل إلى اتفاق بشأن تشكيلة المجلس السيادي الذي يُفترض أن يؤمن المرحلة الانتقالية على مدى ثلاث سنوات، قبل نقل السلطة إلى المدنيين.

رئيس المجلس العسكري الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان عبد الرحمن.
رئيس المجلس العسكري الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان عبد الرحمن.

يدعم الإسلاميون من جهتهم الجيش، آملين في الحفاظ على الشريعة الإسلامية الساري تطبيقها منذ الانقلاب الذي أوصل عمر البشير إلى الحكم عام 1989.

ونفذ إضراب عام يومي 28 و29 أيار/مايو في جميع أنحاء البلاد.

السعودية والإمارات ومصر تدعم الجيش

في أواخر أيار/مايو، زار رئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق أوّل ركن عبد الفتاح البرهان مصر والسعودية والإمارات.

وكانت الرياض وأبوظبي أعلنتا في نيسان/أبريل تقديم مساعدات مشتركة للسودان بلغت 3 مليار دولار.

ولي العهد السعودي محمد بن سلمان يلتقي نائب رئيس المجلس العسكري محمد حمدان دقلو
ولي العهد السعودي محمد بن سلمان يلتقي نائب رئيس المجلس العسكري محمد حمدان دقلو

وبحسب وسائل إعلام سودانية، تولّى البرهان عندما كان قائدا لسلاح البر، عملية تنسيق إرسال جنود سودانيين إلى اليمن في إطار التحالف الذي تقوده الرياض منذ 2015 ضد المتمردين الحوثيين المتهمين بالارتباط بإيران.

ويقول الأستاذ في جامعة "باريس-8" ماتيو غيدير المتخصص في شؤون العالم العربي "أثناء زيارته إلى الخليج، تم تذكير الجنرال (برهان) بالوضع في ليبيا واليمن" وبأن الوضع هناك إنما جاء "نتيجة نقص تصميم القادة".

وبحسب غيدير، فإن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الذي تولى الرئاسة عام 2014 بعد حملة قمع دامية لأنصار الرئيس الإسلامي المعزول محمد مرسي، قدّم كنموذج.

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس المجلس العسكري الانتقالي عبد الفتاح برهان
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس المجلس العسكري الانتقالي عبد الفتاح برهان

ويرى كريم بيطار من معهد العلاقات الدولية والاستراتيجية أن الرياض وأبوظبي ومصر التي تنظر بريبة إلى الانتفاضات الشعبية، وتأمل في "إبقاء الوضع القائم الاستبدادي" في السودان.

فض الاعتصام

في المقابل، يبدو أن قطر، الحليفة التاريخية لعمر البشير والغارقة في نزاع دبلوماسي مع السعودية والإمارات ومصر، فقدت تأثيرها في السودان منذ بداية الأزمة.

ويؤكد الأستاذ في جامعة "كينغز كوليج" في لندن اندرياس كريغ أن علاقات البرهان مع أبوظبي "وثيقة أكثر" من علاقاته مع الدوحة.

في الثالث من حزيران/يونيو، فضّت قوات الأمن السودانية بشكل وحشي الاعتصام أمام مقر قيادته في الخرطوم. وأحصت اللجنة المركزية للأطباء السودانيين المقربة من حركة الاحتجاج، مقتل 115 شخص وإصابة أكثر من 500 بجروح منذ بدء العملية. فيما تحدّثت السلطات عن 61 قتيلا.

مشهد من فض الاعتصام - 3 حزيران/يونيو 2019
مشهد من فض الاعتصام - 3 حزيران/يونيو 2019

وقُطعت شبكة الإنترنت عن الهواتف المحمولة.

وفي اليوم التالي، أعلن الجيش أن الاتفاقات التي تمّ التوصل إليها مع قادة الاحتجاجات باطلة ودعا إلى انتخابات في فترة لا تتجاوز تسعة أشهر. وندد المحتجون بـ"انقلاب" الجيش.

وانتشر في الخرطوم وجميع أنحاء البلاد عناصر من "قوات الدعم السريع" التابعة للجيش، اتهمها شهود عيان بارتكاب تجاوزات،بما في ذلك داخل مستشفيات.

ويعتبر كثيرون أن "قوات الدعم السريع" منبثقة عن ميليشيات الجنجويد التي ارتكبت فظائع خلال الحرب الأهلية في إقليم دارفور غربي البلاد.

قوات تابعة للمجلس العسكري السوداني أثناء فض الاعتصام - 3 حزيران/يونيو 2019
قوات تابعة للمجلس العسكري السوداني أثناء فض الاعتصام - 3 حزيران/يونيو 2019

عصيان مدني

في الخامس من حزيران/يونيو، أعلن قادة الجيش أنهم منفتحون على مفاوضات "من دون قيود"، غداة توجيه المجتمع الدولي دعوات لوقف أعمال العنف.

ورفض قادة حركة الاحتجاج اقتراح الحوار مع "هذا المجلس العسكري الذي يقتل الناس".

ودعوا إلى "العصيان المدني" اعتبارا من الأحد إلى حين تشيكل حكومة مدنية".

وأوقف معارضون بارزون السبت بعد لقائهم رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد خلال زيارته للخرطوم في محاولة للتوسط بين طرفي النزاع.

أبي أحمد لدى لقائه بأعضاء من قوى الحرية والتغيير بالسودان
أبي أحمد لدى لقائه بأعضاء من قوى الحرية والتغيير بالسودان

والأحد، أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع على متظاهرين كانوا يحاولون نصب حواجز على طرقات العاصمة التي لا تزال بمعظمها مقفرة.

وفي اليوم الأول للعصيان سقطط عدد من القتلى، وسط أجواء متوترة حيث يخشى السودانيون سقوط مزيد من الضحايا.

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