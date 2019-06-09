السودان.. ثوار سلاحهم العصيان

مظاهرات للتنديد بغلاء الأسعار في السودان اندلعت في كانون الأول/ديسمبر المنصرم، سرعان ما تحولت لمظاهرات تطالب بإسقاط النظام السوداني وعلى رأسه عمر البشير. وبعد أن أطاح الجيش بالرئيس عمر البشير في 11 نيسان/أبريل، رفض آلاف المحتجين فضّ الاعتصام مطالبين بنقل السلطة إلى المدنيين، إلى حين فض الاعتصام في هجوم وحشي في الثالث من حزيران/يونيو. تطورت الأحداث إلى أن وصلت لعصيان مدني مفتوح.

انهيار المفاوضات في العشرين من أيار/مايو انتهت المفاوضات بين قادة المجلس العسكري وقادة الاحتجاجات بشكل مفاجئ من دون التوصل إلى اتفاق بشأن تشكيلة المجلس السيادي الذي يُفترض أن يؤمن المرحلة الانتقالية على مدى ثلاث سنوات، قبل نقل السلطة إلى المدنيين.

يدعم الإسلاميون من جهتهم الجيش، آملين في الحفاظ على الشريعة الإسلامية الساري تطبيقها منذ الانقلاب الذي أوصل عمر البشير إلى الحكم عام 1989. ونفذ إضراب عام يومي 28 و29 أيار/مايو في جميع أنحاء البلاد. السعودية والإمارات ومصر تدعم الجيش في أواخر أيار/مايو، زار رئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق أوّل ركن عبد الفتاح البرهان مصر والسعودية والإمارات. وكانت الرياض وأبوظبي أعلنتا في نيسان/أبريل تقديم مساعدات مشتركة للسودان بلغت 3 مليار دولار.

وبحسب وسائل إعلام سودانية، تولّى البرهان عندما كان قائدا لسلاح البر، عملية تنسيق إرسال جنود سودانيين إلى اليمن في إطار التحالف الذي تقوده الرياض منذ 2015 ضد المتمردين الحوثيين المتهمين بالارتباط بإيران. ويقول الأستاذ في جامعة "باريس-8" ماتيو غيدير المتخصص في شؤون العالم العربي "أثناء زيارته إلى الخليج، تم تذكير الجنرال (برهان) بالوضع في ليبيا واليمن" وبأن الوضع هناك إنما جاء "نتيجة نقص تصميم القادة". وبحسب غيدير، فإن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الذي تولى الرئاسة عام 2014 بعد حملة قمع دامية لأنصار الرئيس الإسلامي المعزول محمد مرسي، قدّم كنموذج.

ويرى كريم بيطار من معهد العلاقات الدولية والاستراتيجية أن الرياض وأبوظبي ومصر التي تنظر بريبة إلى الانتفاضات الشعبية، وتأمل في "إبقاء الوضع القائم الاستبدادي" في السودان. فض الاعتصام في المقابل، يبدو أن قطر، الحليفة التاريخية لعمر البشير والغارقة في نزاع دبلوماسي مع السعودية والإمارات ومصر، فقدت تأثيرها في السودان منذ بداية الأزمة. ويؤكد الأستاذ في جامعة "كينغز كوليج" في لندن اندرياس كريغ أن علاقات البرهان مع أبوظبي "وثيقة أكثر" من علاقاته مع الدوحة. في الثالث من حزيران/يونيو، فضّت قوات الأمن السودانية بشكل وحشي الاعتصام أمام مقر قيادته في الخرطوم. وأحصت اللجنة المركزية للأطباء السودانيين المقربة من حركة الاحتجاج، مقتل 115 شخص وإصابة أكثر من 500 بجروح منذ بدء العملية. فيما تحدّثت السلطات عن 61 قتيلا.

​وقُطعت شبكة الإنترنت عن الهواتف المحمولة. وفي اليوم التالي، أعلن الجيش أن الاتفاقات التي تمّ التوصل إليها مع قادة الاحتجاجات باطلة ودعا إلى انتخابات في فترة لا تتجاوز تسعة أشهر. وندد المحتجون بـ"انقلاب" الجيش. وانتشر في الخرطوم وجميع أنحاء البلاد عناصر من "قوات الدعم السريع" التابعة للجيش، اتهمها شهود عيان بارتكاب تجاوزات،بما في ذلك داخل مستشفيات. ويعتبر كثيرون أن "قوات الدعم السريع" منبثقة عن ميليشيات الجنجويد التي ارتكبت فظائع خلال الحرب الأهلية في إقليم دارفور غربي البلاد.

​عصيان مدني في الخامس من حزيران/يونيو، أعلن قادة الجيش أنهم منفتحون على مفاوضات "من دون قيود"، غداة توجيه المجتمع الدولي دعوات لوقف أعمال العنف. ورفض قادة حركة الاحتجاج اقتراح الحوار مع "هذا المجلس العسكري الذي يقتل الناس". ودعوا إلى "العصيان المدني" اعتبارا من الأحد إلى حين تشيكل حكومة مدنية". وأوقف معارضون بارزون السبت بعد لقائهم رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد خلال زيارته للخرطوم في محاولة للتوسط بين طرفي النزاع.