السودان.. حركات مسلحة تدخل على خط المفاوضات

اتهمت حركات مسلحة سودانية تحالف قوى الحرية والتغيير المعارض، بتجاوزها في المفاوضات مع المجلس العسكري الانتقالي الذي تولي مقاليد السلطة في السودان إثر الإطاحة بنظام الرئيس السابق عمر حسن البشير.

وقال بيان لما يطلق عليه الجبهة الثورية السودانية - جناح مناوي إن "وفد قوى الحرية والتغيير الذي التقي المجلس العسكري منذ 11 نيسان/ أبريل وحتى هذا التاريخ، لا يمثل الجبهة الثورية".

وتخوض قوى الحرية والتغيير مفاوضات شاقة مع المجلس العسكري لبجث ترتيبات الفترة الانتقالية، لم تفض حتى الآن إلى تقدم ملموس، وسط خلاف على نسبة التمثيل داخل المجلس السيادي المزمع إنشاؤه، ومدة الفترة الانتقالية.

وأوضح بيان "الجبهة الثورية" أن الرؤية السياسية التي تم تقديمها للمجلس العسكري وما ترتب عليها من ترشيحات ومقترحات "أمر غير متفق عليه ولا يمثل نداء السودان ولا الجبهة الثورية".

ونداء السودان تحالف واسع يضم الجبهة الثورية وحركات مسلحة أخرى، وقوى سياسية مدنية.

وقالت الجبهة الثورية في بيانها إن "أي محاولات لإقصائها من الترتيبات الانتقالية ستكون لها تبعات خطيرة على عملية الاستقرار والتحول الديمقراطي " في السودان.

وقال المتحدث باسم الجبهة الثورية محمد زكريا لـ "موقع الحرة" إنهم اضطروا إلى التصعيد بعد عدة مطالب داخل نداء السودان لمعالجة المشكلة، "لكننا لم نجد آذانا صاغية.. هناك جهات سعت إلى تغييبنا بشكل متعمد".

ومن بين مطالب الجبهة "التمثيل العادل بما يتناسب وحجم كل مكون في التحالف، واستصحاب اقتراحات وترشيحات الجبهة الثورية التي تم تجاهلها، ولدينا أيضا مطالب أخرى فرعية" حسب زكريا.

وقال زكريا "أؤكد أننا تجاوزنا مرحلة انتهاج العنف. أعلنا وقف إطلاق النار من جانب واحد تضامنا مع الثورة، فخيارنا الأول هو الحراك الجماهيري، ثم التفاوض، ثم الضغط الدولي، والوسيلة الرابعة هي العمل المسلح، لكننا مع السلام، هذه ثورة الحرية والسلام والديمقراطية".

من جانبه قال تجمع المهنيين، الجماعة الاحتجاجية الرئيسية في البلاد وأحد فصائل إعلان الحرية والتغيير، إن الجبهة الثورية جزء أصيل من نداء السودان الممثل في إعلان الحرية والتغيير.

وأوضح المتحدث باسم التجمع إسماعيل التاج أن "بيان الجبهة متعلق بنداء السودان لكننا في تجمع المهنيين مع كل شيء يدفع بأكبر تمثيل لمكونات الشعب السوداني، نحن مع الشمول وليس الإقصاء".

يشار إلى أن الجبهة الثورية بقيادة مالك عقار هي الأخرى أبدت تحفظا حيال الوفد المفاوض مع المجلس العسكري والاقتراحات المطروحة خاصة تشكيل "حكومة تكنوقراط".

ويضم تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير تحالفات عديدة من بينها تجمع المهنيين السودانيين ونداء السودان والإجماع الوطني ومنظمات مجتمع مدني، فضلا عن كتلة النازحين واللاجئين.