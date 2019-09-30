حمدوك يلتقي أحد قادة متمردي دارفور في فرنسا

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الاثنين، أن رئيس الحكومة السودانية عبد الله حمدوك التقى الأحد في فرنسا، عبد الواحد نور، زعيم أحد أبرز تنظيمات المتمردين في دارفور، مشيرا إلى الوصول إلى "مرحلة أساسية" نحو إقرار السلام.

وقال ماكرون في مؤتمر صحافي مشترك عقده في باريس مع رئيس الحكومة السودانية "لقد ساعدنا في عقد الاجتماع الذي جمع البارحة الرئيس الحكومة حمدوك بعبد الواحد نور الموجود في بلادنا".

وتابع الرئيس الفرنسي "قراركم بالموافقة على عقد هذا اللقاء هو قرار جيد، وأعتقد أن المرحلة التي تم تخطيها بالأمس هي مرحلة أساسية".

وقال ماكرون أيضا "إن السودانيين يستحقون العيش بسلام وأمان".

من جانبه قال المسؤول السوداني "بفضل دعم أصدقاء على غرار الرئيس ماكرون، أعتقد أننا نخطو حاليا الخطوات الأولى في الاتجاه الصحيح نحو هذا السلام. وفرنسا هي البلد الوحيد القادر على جمعنا، والدليل على ذلك اللقاء الذي قمتم بتنظيمه مع عبد الواحد نور".

ويعيش نور في فرنسا ويتزعم حركة تحرير السودان التي تقاتل القوات الحكومية منذ عام 2003. وأوقع النزاع في درافور أكثر من 300 ألف قتيل وتسبب بنزوح نحو 2.5 مليون شخص منذ 2003، حسب الأمم المتحدة.

وتابع حمدوك "لقد أجرينا محادثات معمقة جدا. اعتقدت أن الاجتماع سيكون لنصف ساعة، لكننا في الواقع بقينا نتحادث طيلة ثلاث ساعات. لقد تطرقنا إلى جذور الأزمة السودانية وإمكانات الحل ومعه سنضع المداميك الأولى للسلام".

ودخل السودان مرحلة انتقالية بعد عقود من الأنظمة التسلطية تحت عمر البشير الذي أقاله الجيش في 11 أبريل تحت ضغط الشارع.

وتسلم حمدوك رئاسة الحكومة قبل شهر إثر اتفاق بين العسكريين والمحتجين في الشارع على مرحلة انتقالية.