دعوة أممية للتحقيق بمقتل متظاهرين سودانيين

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش السلطات السودانية إلى التحقيق في مقتل أشخاص خلال تظاهرات معارضة للحكومة في الخرطوم ومدن أخرى.

وقال متحدث باسم الأمم المتحدة في بيان إن غوتيريش "يدعو إلى الهدوء وضبط النفس ويطلب من السلطات إجراء تحقيق شامل حول القتلى والعنف".

وأضاف البيان أن الأمين العام للأمم المتحدة "يتابع بقلق" التطورات في السودان و"يشدد على ضرورة ضمان حرية التعبير والتجمع السلمي".

وتشهد العديد من المدن السودانية احتجاجات منذ 19 كانون الأول/ديسمبر عقب قرار الحكومة رفع أسعار الخبز.

وأعلنت السلطات السودانية الخميس أن 19 شخصا قتلوا، بينهم اثنان من قوات الأمن، أثناء الاحتجاجات على رفع سعر الخبز، في وقت قالت منظمة العفو الدولية إن 37 متظاهرا قتلوا.

ويواجه اقتصاد السودان صعوبات خصوصا بسبب النقص في العملات الأجنبية وارتفاع نسبة التضخم، على الرغم من رفع الولايات المتحدة الحصار الاقتصادي الذي كان مفروضا على هذا البلد.

وبلغت نسبة التضخم 70 في المئة بينما انخفضت قيمة الجنيه السوداني، في وقت شهدت مدن عدة نقصا في إمدادات الخبز والوقود.