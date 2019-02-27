السودان.. سيارة أمنية تدهس طفلين نائمين

أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية ونقابة أطباء السودان الشرعية الأربعاء، مقتل طفل يبلغ من العمر 5 سنوات وإصابة شقيقه (6 سنوا) إثر دهسهم بسيارة تابعة لقوات الأمن مساء الثلاثاء.

وذكرت لجنة الأطباء التي تتبع تجمع المهنيين السودانيين، أن سيارة (تاتشر) أمنية دهست الطفلين داخل منزلهما في حي الدروشاب بالخرطوم بحري"، و أوضح آخرون أن الطفلين كانا نائمين عندما اقتحمت سيارة قوات الأمن المنزل.

"الطفل مؤيد ياسر جمعة قضى منذ عدة ساعات، وأصيب شقيقه محمد بإصابات خطيرة في الصدر سببت له نزفا في الرئتين"، قالت لجنة الأطباء.

وأشار أطباء إلى أن الطفل المصاب يعالج حاليا في المستشفى الدولي ببحري.

ودعا نشطاء سودانيون إلى الخروج في مظاهرات معارضة لنظام البشير بالتزامن مع دفن الطفل المتوفى صباح الأربعاء.

ويقول مسؤولون سودانيون إن 31 شخصا قتلوا في العنف المرتبط بالاحتجاجات منذ اندلاع التظاهرات في 19 كانون الأول/ديسمبر، رغم أن منظمة هيومن رايتس ووتش تقول إن عدد القتلى بلغ 51 قتيلا على الأقل.

وأعلن البشير الذي يحكم البلاد منذ 1989 حالة الطوارئ لمدة عام الجمعة، بعد أن فشلت حملة قمع مميتة في وقف أسابيع من الاحتجاجات ضد حكمه.

واندلعت التظاهرات في السودان في البداية احتجاجا على رفع أسعار الخبز ثلاثة أضعاف، وتحولت إلى احتجاجات ضد الرئيس.