السودان.. غاز واعتقالات خلال مظاهرات الجمعة

أطلقت قوات الأمن السودانية الغاز المسيل للدموع على مئات المتظاهرين قرب الخرطوم، وفق ما أفادت به وكالة رويترز للأنباء الجمعة.

وحسب مصادر محلية وناشطين في وسائل التواصل، فقد شهدت عدة مناطق بالخرطوم تجمعات احتجاجية متفرقة بعد الصلاة استجابة لدعوة أطلقها ناشطون للتظاهر فيما سمي بـ"جمعة الشهداء"، للتنديد بتردي الأوضاع المعيشية واستخدام العنف ضد المتظاهرين واعتقال القيادات السياسية.

ولا يتسنى لموقع الحرة تأكيد ما ينشر على وسائل التواصل الاجتماعي.

واستبقت السلطات الأمنية في السودان تظاهرات الجمعة الاحتجاجية، باعتقال عدد من قادة المعارضة والناشطين السياسيين، حسبما ذكر بيان إحدى منظمات المجتمع المدني السودانية.

اللجنة التي تضم منظمات مهنية تشارك في الاحتجاجات قالت، حسب رويتزر، إن السلطات داهمت بعد صلاة الجمعة اجتماعا لزعماء المعارضة في الخرطوم، واعتقلت تسعة منهم أبرزهم صديق يوسف الزعيم البارز في الحزب الشيوعي السوداني وكذلك قياديين من حزب البعث والحزب الناصري.

وقبل قليل، تم اعتقال الصحفيين احمد يونس ومها التلب حسبما ذكر "لموقع الحرة" الصحفي محمد حسين.

وكتب رئيس حزب المؤتمر السوداني المعارض عمر الدقير على حسابه في تويتر إن "جهاز الأمن يصعد اليوم حملة الاعتقال والملاحقة التي طالت أعضاء في أحزاب نداء السودان والإجماع وصحافيين وناشطين في حراك الشعب السوداني".

وأفادت حركة قرفنا المعارضة بوقوع إصابات خلال التظاهرات:

فيما واصلت السلطات السودانية حجب مواقع التواصل في محاولة لإجهاض المظاهرات، حسب ناشطين:

ويشهد السودان احتجاجات مناهضة للحكومة منذ أكثر من أسبوع خرجت ضد ارتفاع الأسعار ونقص السلع الأساسية وأزمة السيولة، وللمطالبة بإسقاط النظام.

وكشفت البيانات الرسمية أن ما لا يقل عن 19 شخصا قتلوا في الاحتجاجات بينهم جنديان.