السودان.. هكذا فشلت المعالجة الأمنية

منذ بدء التظاهرات في السودان أواخر العام الماضي، استخدم نظام البشير العنف لتفريق الاحتجاجات.

البشير استخدم آيات من القرآن في أحد لقاءاته بالقادة العسكريين لتبرير عنفه ضد المتظاهرين، الذين رأى فيهم خروجا عن طاعة النظام الحاكم.

تصريحات البشير بدت وكأنها إشارة تطلق يد الأجهزة الأمنية في التعامل مع المتظاهرين التي وصلت إلى حد الإعدامات الميدانية أحيانا.

ويقول الصحافي فتحي الضو في تصريحات لقناة الحرة إن نظام البشير "ضرب رقما قياسيا في إهدار دماء السودانيين".

وحسب منظمات حقوقية، قتل في تظاهرات السودان ما لا يقل عن 70 شخصا حتى الآن.

ويقول المتحدث باسم تجمع المهنيين السودانيين صلاح شعيب إن النظام أصر على معالجة القضايا السودانية الداخلية بطريقة أمنية.

ويضيف لقناة الحرة إن "النظام سعى أيضا من خلال ممارساته إلى التجسس على المواطنين والعمل على عرقلة أية مجهودات سياسية يحاول السودانيون من خلالها أن يعبروا عن قضاياهم.. منذ اليوم الأول للانقلاب الذي تم في 1989".