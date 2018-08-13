السودان.. فيضانات تقتل وتصيب عشرات

قال مسعفون سودانيون الاثنين إن 23 شخصا على الأقل لقوا حتفهم جراء فيضانات شهدتها البلاد خلال الأسابيع الثلاثة الماضية.

وذكرت جمعية الهلال الأحمر أن الفيضانات تسببت في إصابة 61 آخرين على الأقل منذ 23 تموز/ يوليو، فضلا عن تشريد أكثر من 8900 عائلة.

وقال الهلال الأحمر إن الأمطار الغزيرة أثرت على حياة أكثر من 45 ألف شخص، وتسببت في إلحاق أضرار كبيرة بالبنية التحتية الرئيسية.

وأشار إلى أنه من المتوقع هطول المزيد من الأمطار الغزيرة في أجزاء أخرى من السودان.

وتستمر الأمطار الموسمية في السودان عادة من حزيران/يونيو إلى تشرين الثاني/نوفمبر، وتتسبب أحيانا في فيضان مياه النيل وروافده.