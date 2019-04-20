السودان.. قرارات جديدة للنيابة العامة

أصدر النائب العام المكلف من قبل المجلس العسكري الانتقالي، سيد أحمد عددا من القرارات ألغى بموجبها أمر تأسيس نيابة أمن الدولة ونقل جميع أعضاء النيابة العاملين بها الى رئاسة النيابة العامة.

وقرر النائب العام المكلف أيضا إنشاء نيابة مكافحة الفساد برئاسة ياسر بشير ونقل كافة الدعاوى الجنائية التي كانت تباشرها نيابة أمن الدولة إلى نيابة مكافحة الفساد.

وأصدر أحمد خطابا لمدير جهاز الأمن والمخابرات الوطني بشأن رفع حصانة عدد من المشتبه بهم من منسوبي جهاز الأمن والمخابرات الوطني في إحدى جرائم بمنطقة خشم القربة.

ووجه النائب العام المكلف باستعجال تكملة إجراءات التحري في الدعاوى الجنائية التي وقعت في الاحتجاجات والتظاهرات والأحداث الأخيرة ورفع تقرير بشأنها خلال أسبوع من تاريخه.

وقرر النائب العام المكلف تشكيل لجنة عليا للإشراف على التحري في بلاغات الفساد والمال العام والدعاوى الجنائية الخاصة بالأحداث الأخيرة وحدد القرار سلطاتها واختصاصاتها كما وجه بضرورة أن يكون لهذه اللجنة خط ساخن لتلقي شكاوى الجمهور.

ويشهد السودان احتجاجات ما زالت مستمرة رغم عزل الرئيس السابق عمر البشير، لمطالبة المجلس العسكري الانتقالي بتسليم السلطة لحكومة مدنية.