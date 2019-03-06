السودان: 'قوى 2020' يقترح مجلسا رئاسيا

دفع تحالف قوى 2020 السوداني بمبادرة اقترح فيها الاتفاق على فترة انتقالية لمدة عامين تبدأ بإنهاء أجل الرئيس عمر البشير في 2020 وتأجيل الانتخابات المزمع عقدها العام المقبل لمدة عامين.

واقترح رئيس التحالف في مؤتمر صحافي الأربعاء، تشكيل مجلس رئاسي برئاسة البشير يتكون من خمسة أفراد، على أن تتولى الجمعية العمومية للحوار اختيار بقية أعضاء المجلس الرئاسي الأربعة والحرص على تمثيل المرأة والشباب.

وأشار إلى أن رئيس الوزراء يختار، بالتشاور مع المجلس الرئاسي، الوزراء والولاة.

واقترح التحالف، في مبادرته، مد أجل البرلمان ومجلس الولايات والمجالس التشريعية الولائية لمدة عامين بعد 2020.

وطالب بضرورة تعديل مدة الطوارئ لتكون ستة أشهر بدلاً من عام تمدد حال استمرت الدواعي، وإلغاء البندين “أ،ب” من أمر الطوارئ الأول المتعلقين بدخول المنازل والمنشآت وتفتيشها دون إذن، وتعديل البند المتعلق بحظر التجمعات والندوات غير المرخص لها وإبداله ببند جديد يسمح بالمواكب والتجمعات التي ينظمها القانون.

يشار إلى أن تحالف 2020 يضم قوى مؤيدة للحوار الوطني على رأسها منبر السلام العادل برئاسة الطيب مصطفى، وهو خال الرئيس البشير.