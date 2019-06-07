السودان.. كيف تم اعتقال عرمان؟

"الهوية الوحيدة الذي كانوا يحملونها هي هوية السلاح"، هكذا وصف المتحدث باسم الحركة الشعبية لتحرير السودان- قطاع الشمال مبارك أردول، ما قال إنه حدث أمام عينيه. كان عرمان القيادي المعارض ونائب رئيس الحركة قد عاد إلى السودان قبيل أيام، بعد الإطاحة بنظام الرئيس السابق عمر البشير الذي أصدر ضده حكما غيابيا بالإعدام. والحركة الشعبية هي حركة مسلحة تقاتل الحكومة السودانية في ولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان منذ عام 2011. وقال أردول في مقابلة خاصة مع "الحرة" إن قوة مسلحة كانت ترتدي زي جهاز الأمن والمخابرات وقوات الدعم السريع "اقتحمت علينا المنزل الذي نسكن فيه أعضاء الحركة الشعبية، في الساعة الواحدة إلا ربع منتصف نهار الأربعاء"، مضيفا أنه منزل معروف في الخرطوم.

وقال "كان اقتحامهم للمنزل أشبه بعمليات العصابات بشكل مؤسف ضربوا الأبواب، واقتحموا البيت بدون استئذان". وأضاف "كنت معه في نفس البيت ولكن في غرفة أخرى، خرجت إليهم وجدتهم يضربون عرمان باليد واللكمات وكمية من الإساءات اللفظية البذيئة، طالبتهم بأن يكفوا عن الضرب وأن يحترموا كرامة الإسنان وذكرتهم بأن القانون لا يبيح لهم الإهانة ولا الضرب، فوجهوا إلي ثلاثة أسلحة كلاشينكوف". وأضاف "سألتهم من أنتم فقالوا إنهم من جهاز الأمن والمخابرات، وعندما سألتهم عن الدليل وجهوا ضدي السلاح"، مشيرا إلى أن الملابس التي كانوا يرتدونها هي نفس زي قوات الدعم السريع، فضلا عن نفس سيارات الدعم السريع التي نراها في الشوارع. وأضاف "ذهبنا من خلفهم لكنهم اختفوا فقد كانت سياراتهم تركض بسرعة، ثم ذهبنا إلى سبع جهات أمنية لنعرف أين هو لكننا لم نتمكن من المعرفة". وقالت مصادر لـ"الحرة" إن مسؤولا في الاتحاد الإفريقي أخبر قيادات في الحركة الشعبية أن نائب رئيس الحركة ياسر عرمان في قبضة جهاز الأمن والمخابرات الوطني السوداني. عرمان هو من أبرز المعتقلين، لكن إضافة إليه هناك مئات من المحتجين الذين كانوا في مقر الاعتصام معتقلون أو مفقودون. وتداول ناشطون سودانيون صورا لميدان الاعتصام أمام القيادة العامة للجيش في الخرطوم عقب فضه بالقوة. وتظهر الصور عمليات تخريب واسعة تعرض لها الميدان. وبث الناشطون أيضا صورا لعشرات المعتقلين وقد قيد بعضهم وسط وجود كثيف لجنود قال الناشطون إنهم يتبعون لقوات الدعم السريع.