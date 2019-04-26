السودان.. 'ماو' يخشى على الثورة

مغني الراب السوداني أيمن ماو، من أوائل المغنيين الذين أعلنوا انضمامهم للثورة ودعا لإسقاط البشير رافعا شعار "سلمية حتى النصر".

ماو له أغان عديدة منذ سنوات ضد نظام حكم البشير.

وأحيا ماو حفلا حضره آلاف السودانيين في مقر الاعتصام أمام القيادة العامة للقوات المسلحة.

ماو الذي غنى للثورة من خارج السودان لأنه لم يكن باستطاعته الغناء ضد نظام حكم البشير من الداخل، أشار إلى أن غناءه من داخل السودان في مقر الاعتصام ما كان يمكن أن يحدث إلا "بسبب ناس دفعت دماءها وأرواحها عشان الحرية ونغني بحرية".

لكن ماو أبدى تخوفه من فض الاعتصام، وقال لقناة الحرة "لا أعرف إن انفض الاعتصام هل نستطيع أن نغني أمام الجماهير"، مؤكدا استمراره "في المقاومة والغناء حتى تتحقق مطالب الشعب السوداني".

وأشار إلى أن تداول أغانيه لم يكن إلا جزءا من مكونات الثورة مثل الحراك على الأرض وتجمع المهنيين والموسيقيين والفنانين التشكيليين وآخرين، مشيرا إلى أن "الفنون المختلفة ظهرت كفريق عمل أدى إلى استمرار الثورة".​