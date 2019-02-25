رغم الطوارئ.. متظاهرون يتحدون البشير

تواصلت المظاهرات المنددة بالنظام الحاكم في السودان الاثنين على الرغم من إعلان الرئيس عمر البشير حالة الطوارئ وحل الحكومة الاتحادية بالخرطوم، وفي الولايات. وخرجت تظاهرات استجابة لدعوة من تجمع المهنيين السودانيين، واحتشد المتظاهرون في قلب العاصمة الخرطوم، وكذلك في أم درمان غرب العاصمة. ونظم طلاب جامعة مأمون حميدة اعتصاما للتنديد بانتهاك قوات الأمن للحرم الجامعي الأحد. وتظاهر طلاب جامعة السودان العالمية أيضا مرددين هتافات "حرية، سلام، وعدالة".

و​في المقابل كثفت قوات الأمن والشرطة انتشارها وأغلقت طرقا مهمة تؤدي إلي القصر الرئاسي، بعد دعوات من اتحاد المهنيين للتوجه صوب القصر. وتصدت قوات الأمن للمتظاهرين بالاعتقال والغاز المسيل للدموع، حسب ما ذكر ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي. ونشر ناشطون صورا لفتيات وهن قابعات في خلفية إحدى عربات الأمن.