السودان.. مقاطعة مهرجان دولي للمسرح

دعا كل من تجمع المهنيين المعارض وتجمع الفنانين الدراميين في السودان إلى مقاطعة فعاليات مهرجان البقعة الدولي للمسرح المقرر أن يبدأ غد الأربعاء 27 آذار/مارس في الخرطوم.

وقال التجمعان في إن أسباب المقاطعة تتركز حول استهداف الحكومة للشباب وقمع ثورتهم المطالبة بالحرية والعدالة والمساواة، بالإضافة إلى مقتل أكثر من 50 شابا بالرصاص الحي على أيدي أجهزة الأمن خلال التظاهرات خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

وأضاف البيان أن قدر الحرية الممنوح لمهرجان البقعة إنما هو بسبب ارتباط رئيس اتحاد الفنانين المسرحيين على مهدي بالحكومة، وليس أصالة من النظام.