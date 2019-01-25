قتيلان في مظاهرات جديدة ضد البشير

أكد المتحدث باسم الشرطة السودانية اللواء هاشم عبد الرحيم الجمعة وفاة شخصين خلال التظاهرات المناهضة للحكومة التي شهدتها الخرطوم الخميس.

وتظاهر المئات في شوارع الخرطوم ومدينة أم درمان الخميس بينما خرجت مسيرات متزامنة في عدة مدن وبلدات سودانية داعية الرئيس عمر البشير إلى الاستقالة.

وقال عبدالرحيم إن عدة ولايات في البلاد شهدت "تجمعات غير قانونية وخرجت تجمعات مشابهة كذلك في أجزاء متفرقة من ولاية الخرطوم. فرقتها الشرطة باستخدام الغاز المسيل للدموع".

وأضاف "سجلت الشرطة في ولاية الخرطوم حالتي وفاة"، من دون أن يحدد ظروف وفاة الشخصين.

وفي وقت متأخر الخميس، ذكر مسؤول سوداني رفيع أن متظاهرا توفي خلال تجمع في أم درمان.

وأكدت لجنة أطباء السودان المركزية المرتبطة بتجمع المهنيين السودانيين الذي يقود الاحتجاجات، أن متظاهرين اثنين لقيا حتفهما الخميس.

وبذلك، ترتفع حصيلة القتلى منذ اندلاع الاحتجاجات في كانون الأول/ديسمبر إلى 30، وفق الأرقام الصادرة عن المسؤولين، بينما تقول مجموعات معارضة إن عدد القتلى يتجاوز 50 شخصا.

وقال عبد الرحيم إن الشرطة أوقفت عدة أشخاص الجمعة بينما ألقت القبض على شخص كان "يحمل مسدسا داخل مظاهرة" وأوقفت "سيارة تحمل وسائل اتصال بعيدة المدى".

ودعت الأمم المتحدة كل الأطراف في السودان إلى تجنب استخدام أي شكل من أشكال العنف، بما في ذلك استخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين..

وأكد فرحان حق، نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة، على التمسك بمبدأ التظاهرات السلمية في كل مكان في العالم، مجددا الدعوة إلى السلطات السودانية لإجراء تحقيق شامل في حالات الوفاة وأعمال العنف، وفق ما جاء في بيان سابق للأمين العام للأمم المتحدة.

وقال تجمع المهنيين السودانيين إنه عازم على مواصلة التظاهر حتى العصيان المدني الشامل وإسقاط النظام، وكشف في بيان عن جدول التحركات القادمة في مناطق مختلفة بالسودان:

وتهز احتجاجات دامية السودان منذ 19 كانون الأول/ديسمبر عقب قرار الحكومة رفع أسعار الخبز بثلاثة أضعاف، قبل أن تتحول سريعا إلى تظاهرات واسعة تدعو إلى إنهاء حكم البشير المستمر منذ ثلاثة عقود.