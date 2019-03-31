السودان.. 'مواكب العدالة' ضد البشير

شهدت العاصمة السودانية الخرطوم ومناطق أخرى تظاهرات استجابة لدعوة من تجمع المهنيين السودانيين وحلفائه في المعارضة للتظاهر تحت اسم "مواكب العدالة".

​ونشر ناشطون على مواقع التواصل صورا ومقاطع فيديو لتظاهرات خرجت الأحد في مناطق متفرقة من الخرطوم للمطالبة بالعدالة لـ "ضحايا النظام وأسرهم والمفصولين والمعتقلين".

​وكان تجمع المهنيين السودانيين قد حدد على مواقع التواصل الاجتماعي مواعيد وأماكن التظاهر بالعاصمة.

​ويشهد السودان مظاهرات منذ أكثر من ثلاثة أشهر تطالب بإسقاط نظام الرئيس عمر البشير. لكنها قوبلت بقمع شديد أسفر عن مقتل أكثر من 30 شخصا حسب الرواية الحكومية، بينما يتحدث حقوقيون ومنظمات دولية عن أكثر من 50 قتيلا.