السودان.. هل يكون 30 يونيو المواجهة الأخيرة؟

في الوقت الذي ينتظر فيه السودانيون إعلان المجلس العسكري الحاكم موقفه من المقترح الإثيوبي لاستكمال مفاوضات تسليم السلطة للمدنيين، دعت قوى الحرية والتغيير قائدة حركة الاحتجاج منذ أشهر، إلى تظاهرة مليونية في الثلاثين من يونيو الجاري، في ظل بوادر لعدم قبول المجلس العسكري المقترح الإثيوبي.

وسرعان ما تفاعل نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مع الدعوة للتظاهر وإعادة الزخم للشارع من جديد "رغم محاولات قمع التظاهرات وحملة تخويف وإرهاب من قوات الدعم السريع"، حسب شريف محمد القيادي في قوى الحرية والتغيير رئيس حزب المؤتمر في ولاية الخرطوم.

وأشار محمد في تصريح لموقع الحرة، إلى أن كل فعاليات قوى الحرية والتغيير يتم فضها بـ"الغاز المسيل للدموع واعتقال النشطاء".

وأصبح هاشتاج #مليونيه30يونيو الأعلى تداولا خلال الساعات القليلة الماضية، رغم قطع المجلس العسكري الإنترنت عن معظم السودان وإتاحته فقط في أماكن محدودة.

وبعد أشهر من التظاهرات التي دفعت الجيش في أبريل إلى الإطاحة بالرئيس عمر البشير، يشهد السودان صراعا بين المجلس العسكري الحاكم وقادة حركة الاحتجاج الذين يريدون نقل السلطة إلى المدنيين.

وكان ممثلو "الحرية والتغيير" قد أعلنوا السبت موافقتهم على مقترح الوسيط الإثيوبي الذي نص على تشكيل هيئة انتقالية مكونة من 15 عضوا، سبعة من قوى الحرية والتغيير وسبعة عسكريين، والخامس عشر شخصية يتوافق عليها الطرفان، والبناء على ما تم الاتفاق عليه سابقا، لكن المجلس العسكري لم يرد حتى الآن على المقترح.

في المقابل، اتهم الخبير العسكري اللواء المتقاعد يونس محمود الجانب الإثيوبي بـ"الانحياز إلى جانب قوى الحرية والتغييري"، وأكد أن "المجلس العسكري لن يوافق" على الوثيقة الإثيوبية".

وقال محمود القريب من المجلس العسكري لـ"موقع الحرة"إن "المبادرة الأثيوبية هي نفسها رؤية الحرية والتغيير وكأنهم تبنوها ويفاوضون عن قوى الحرية والتغيير بالوكالة، المبادرة ليس فيها جديد والمجلس لن يقبلها، خاصة مع بروز قوى سياسية كثيرة أخرى بخلاف قوى الحرية والتغيير مثل تنسيقة القوى الثورية، ودولة الشريعة والقانون".

وقبل توقف المباحثات بين الطرفين كان المجلس العسكري وحركة الاحتجاج اتفقا على فترة انتقالية تستمر ثلاث سنوات.

واتفقا كذلك على برلمان انتقالي يشكل ممثلو قوى إعلان الحرية والتغيير ثلثي أعضائه. وانتقد المجلس العسكري في الأيام الاخيرة هذه النسبة

وقال عضو المجلس العسكري الفريق ياسر العطا إن "هناك متغيّرات سياسية والظروف التي توصّلنا فيها إلى تفاهمات مع إخوتنا في الحرية والتغيير حول مجلس الوزراء والمجلس التشريعي تغيّرت".

وقال المتحدث باسم المجلس الفريق أول شمس الدين كباشي للصحافيين "لن نقبل إملاءات أو أوامر من أي دولة. المبادرة هدفها جمع الأطراف على طاولة مفاوضات".

وأكد شريف محمد لـ"موقع الحرة أن التظاهرة "المليونية هي للدعوة مجددا لتسليم السلطة للقوى المدنية في الثلاثين من يونيو، وللتأكيد على أن قوى الحرية والتغيير لديها أدواتها السلمية التي ستواصل النضال بها حتى لو لم يقبل المجلس العسكري بالوثيقة الإثيوبية المدعومة من الاتحاد الأفريقي ودول الترويكا".