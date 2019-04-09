واشنطن تدعو لوقف العنف ضد متظاهر السودان

دعا تيبور ناغي مساعد وزير الخارجية الأميركي للشؤون الإفريقية الحكومة السودانية إلى وقف استخدام العنف ضد المتظاهرين الذي يطالبون برحيل الرئيس السوداني عمر البشير.

وقال ناغي عبر "تويتر": "ندعو حكومة السودان إلى وقف كل أشكال العنف ضد المتظاهرين، بما في ذلك الاعتصام الحالي"، مشيرا إلى اعتصام ينفذه محتجون أمام مقر القيادة العامة للجيش السوداني بالعاصمة الخرطوم.

وأضاف أن "أي قرار باستخدام العنف ضد المدنيين في الأيام القادمة سيؤثر على كل نواحي العلاقات الثنائية مع حكومة السودان".

وأشاد ناغي بسلمية التظاهرات، التي انطلقت احتجاجا على الأوضاع الاقتصادية قبل نحو أربعة أشهر، "خاصة في ظل القمع العنيف من قبل بعض المؤسسات الأمنية بحكومة السودان".

واستمر مساء الاثنين اعتصام المحتجين أمام مقر قيادة الجيش، رغم محاولات في ساعات مبكرة من الصباح لفض الاعتصام.

وكانت قد وقعت اشتباكات بين آلاف المحتجين وقوات الأمن قرب مقر البشير في العاصمة السبت.

وتمثل موجة الاحتجاجات التي بدأت في 19 ديسمبر كانون الأول أكثر التحديات استدامة في وجه البشير منذ توليه السلطة عام 1989. وخرجت المظاهرات للاحتجاج على ارتفاع الأسعار ونقص السيولة النقدية لكنها تطورت إلى مظاهرات ضد حكم البشير.