السودان يبدأ الاثنين المفاوضات مع الحركات المتمردة

يبدأ رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك مباحثات سلام في جوبا، الاثنين، مع قادة عدد من الحركات المسلحة في الولايات السودانية، حسب ما أعلن مسؤولون في جنوب السودان.

وقال اتيني ويك اتيني المتحدث باسم رئيس جنوب السودان سلفا كير لوكالة فرانس برس إن "اجتماع الغد يمثل إطلاق مباحثات السلام في السودان".

وأضاف اتيني إن جولة الاثنين ترمي لمناقشة القضايا الرئيسية.

ويلتقي حمدوك، الذي تم تعيينه في أغسطس الماضي، بموجب اتفاق بين الجيش وحركة الاحتجاج، قادة حركات مسلحة من ولايات دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق.

وتأتي جولة المفاوضات الاثنين في أعقاب جولة أولى في سبتمبر اتفق فيها الطرفان على خريطة طريق للمفاوضات.

وستجري المفاوضات بحضور رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي احمد، الفائز مؤخرا بجائزة نوبل للسلام، والرئيس الأوغندي يوري موسيفيني والرئيس الكيني أوهورو كينياتا، وأوضح اتيني أن وجودهم يأتي لإعطاء المباحثات دفعا أكبر.

ووصل وفد سوداني رسمي رفيع إلى جوبا الأحد، وسيلتقي عبد العزيز الحلو رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان - شمال، والتي تنشط في ولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان. وسيقود الحلو وفد المتمردين.

وتأتي مبادرة السلام الجديدة بعد إطاحة الجيش بالرئيس السوداني السابق عمر البشير في أبريل.

وقدم كير، الذي وقع قبل أسابيع اتفاق سلام مع قائد المتمردين في بلاده رياك مشار، عرضا للوساطة بين الحكومة السودانية والمتمردين في نوفمبر 2018.

وتعهد رئيس الوزراء حمدوك، المكلف بإعادة السودان إلى الحكم المدني، بإنهاء النزاعات مع المتمردين.

وأسفر صراع المتمردين مع الحكومة المركزية في الخرطوم عن مقتل مئات آلاف الأشخاص ونزوح ملايين على مر السنوات.