السودان يعلن بدء التفاوض مع الحركات المسلحة

قال رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، إن أولى جلسات التفاوض مع الحركات المسلحة ستبدأ في الـ14 من أكتوبر الجاري، معربا عن تفاؤله في الوصول إلى نتائج.

وأوضح حمدوك في حوار مع "الحرة" إن الحكومة السودانية تملك خطة وخريطة طريق سيتم بموجبها بدء أولى جولات التفاوض في جوبا.

وأكد حمدوك أنه يسعى إلى إحداث تغيير في حياة الشعب السوداني، مشيرا إلى أن التغيير يجب أن يكون حقيقيا ويخاطب الأزمة السودانية سواء تعلق الأمر بالاقتصاد أو بالسلام.

والتقى حمدوك الأحد في العاصمة الفرنسية باريس عبد الواحد نور، زعيم أحد أبرز تنظيمات المتمردين في دارفور، بعد دخول السودان مرحلة انتقالية جاءت بعد عقود تحت حكم عمر البشير.

وقال حمدوك عن لقائه نور خلال مؤتمر صحافي مع الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون الاثنين، "لقد أجرينا محادثات معمقة جدا. اعتقدت أن الاجتماع سيكون لنصف ساعة، لكننا في الواقع بقينا نتحادث طيلة ثلاث ساعات. لقد تطرقنا إلى جذور الأزمة السودانية وإمكانات الحل ومعه سنضع المداميك الأولى للسلام".

وأعلن الرئيس الفرنسي من جانب، الوصول إلى "مرحلة أساسية" نحو إقرار السلام، مضيفا أن السودانيين يستحقون العيش بسلام وأمان.

يذكر أن حمدوك تسلم رئاسة الحكومة قبل شهر إثر اتفاق بين العسكريين والمحتجين في الشارع على مرحلة انتقالية.