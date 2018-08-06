السويداء.. اشتباكات عنيفة مع داعش والنظام يستقدم تعزيزات

دارت اشتباكات عنيفة ليلة الأحد الاثنين بين قوات النظام السوري وتنظيم داعش على محاور في باديتي السويداء الشرقية والشمالية الشرقية، بحسب ما أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن إن هذه التطورات تشير إلى "بداية عملية عسكرية واسعة لقضم مناطق التنظيم وإنهاء تواجده في المنطقة"، مشيرا إلى أن قوات النظام "استقدمت تعزيزات عسكرية ضخمة إلى ريفي السويداء الشرقي والشمالي الشرقي".

ويأتي ذلك بعد فشل مفاوضات تولتها روسيا من أجل الإفراج عن 36 مدنيا أغلبهم نساء وأطفال من محافظة السويداء خطفهم تنظيم داعش أواخر تموز/يوليو الماضي خلال هجوم أوقع أكثر من 250 قتيلاً.

والأحد أعلن المرصد ووسيلة إعلام محلية أن التنظيم قام بقطع رأس أحد المختطفين، وهو طالب جامعي يبلغ من العمر 19 عاما كان قد اختطف مع والدته من قرية الشبكي.

وأشار المرصد إلى أنه أول رهينة من مخطوفي السويداء يتم إعدامه منذ الهجوم.

قسد تنفي تجنيد أطفال

إلى ذلك، نفت قوات سورية الديموقراطية اتهامات لها بتجنيد أطفال، رافضة اتهامات وجهتها لها منظمة "هيومن رايتس ووتش" ومتعهدة في الوقت نفسه بمحاسبة مرتكبي تجاوزات وصفتها بالفردية في حال ثبوتها.

وكانت المنظمة الدولية اتهمت وحدات حماية الشعب الكردية بتجنيد أطفال بينهم فتيات من مخيمات النازحين، شمال شرقي البلاد.

وأوضحت أن هذه الوحدات جندت 224 طفلاً العام الماضي بزيادة خمسة أضعاف عن عام 2016، وهو ما يعد جريمة حرب.