السويد.. اعتقال عراقي 'يتجسس' لإيران

ألقت الشرطة السويدية القبض على صحافي عراقي بارز بتهمة التجسس لصالح إيران، وفقا لصحيفة تليغراف البريطانية.

وقالت الصحيفة إن رغدان الخزعلي، وهو صحافي مقيم في ستوكهولم، يُشتبه في قيامه بالتجسس على أعضاء جماعة حركة النضال العربي من أجل تحرير الأحواز الإيرانية المعارضة.

وتشير الصحيفة إلى أن أعضاء هذه الجماعة استهدفوا بشكل متكرر في عمليات قتل منسقة في أوروبا، من بينها مقتل أحد زعمائها ويدعى أحمد مولى نيسي بالرصاص في هولندا قبل عامين.

وقضت محكمة سويدية بضرورة وضع الخزعلي رهن الاحتجاز للاشتباه في قيامه "بنشاطات مخابراتية غير قانونية خطيرة ضد فرد".

وقالت الحكومة الهولندية في وقت سابق من هذا العام إن إيران استأجرت رجال عصابات محليين لتنفيذ عملية اغتيال بحق أعضاء الجماعة، وفي تشرين الأول/أكتوبر الماضي ألقت الشرطة السويدية القبض على رجل نرويجي من أصل إيراني بتهمة التورط في مؤامرة لقتل أحد قادة الجماعة الإيرانية المعارضة في كوبنهاغن.

ويعمل الخزعلي مراسلا في صحيفة "يورو تايمز" في ستوكهولم، منذ عام 2016، ويعتقد أنه أجرى زيارات متكررة لقناة تلفزيونية في هولندا على صلة بالجماعة الإيرانية المعارضة.

ووفقا لصحيفة تليغراف أبلغ الخزعلي قادة الجماعة الإيرانية بأنه يعارض سياسات النظام الإيراني.

لكن أعضاء المجموعة شعروا بالقلق بعد رؤية صورة له في جنوب العراق أثناء لقائه مع قيس الخزعلي زعيم ميليشيا عصائب أهل الحق المدعومة من إيران.

ولم يكن لدى الخزعلي أي إجابات مقنعة عندما سئل عن قدرته على السفر لجنوب العراق ولقائه قادة ميليشيات مدعومة من إيران، على الرغم من ادعائه معارضة طهران، وفقا لمصدر أبلغ صحيفة تليغراف.