السويد تطلب توقيف أسانج في قضية اغتصاب

أعدت نيابة السويد الاثنين طلبا لتوقيف جوليان أسانج المسجون في بريطانيا، بهدف إصدار مذكرة توقيف أوروبية بحق مؤسس موقع ويكيليكس المتهم في قضية اغتصاب في حادثة وقعت في 2010 في ستوكهولم.

وقالت مساعدة النائب العام إيفا ماريا بيرسون "أطلب من المحكمة اصدار أمر غيابي بتوقيف أسانج بسبب شبهات باغتصاب".

ويأتي ذلك بعد أسبوع على إعادة فتح التحقيق في هذه القضية ضد الأسترالي الذي اعتقل في 11 نيسان/أبريل في سفارة الإكوادور بلندن.

وتشكل إجراءات السويد تتمة لمسلسل قضائي مستمر منذ حوالي عقد لم يكف خلاله جوليان أسانج ومؤيدوه عن إدانة مناورة تهدف إلى تسليمه إلى الولايات المتحدة لمحاكمته بتهمة تسريب وثائق سرية أميركية من قبل موقعه الإلكتروني ويكيليكس.

ولتجنب تسليمه إلى الولايات المتحدة، لجأ الاسترالي في 2012 إلى سفارة الإكوادور في لندن. ونظرا لغياب أسانج وعدم تمكنه من دفع التحقيق قدما، تخلى القضاء السويدي عن الملاحقات في أيار/مايو 2017.